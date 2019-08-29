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29.08.2019 20:25
Рубрика: Спорт

Ван Дейк опередил Месси и Роналду в споре за титул лучшего игрока Европы

Текст: Максим Домчев
Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк стал лучшим футболистом Европы в прошлом сезоне. В борьбе за этот титул он опередил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
Фото: REUTERS/Eric Gaillard Фото: REUTERS/Eric Gaillard
Фото: REUTERS/Eric Gaillard

Помимо церемонии жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов в Монако раздавали награды по итогам прошлого сезона.

Главной интригой был титул лучшего футболиста, выступающего в Европе, на который претендовали аргентинец Лионель Месси из "Барселоны", португалец Криштиану Роналду из "Ювентуса" и голландец Вирджил ван Дейк из "Ливерпуля". Жюри остановило свой выбор на ван Дейке.

Фото: REUTERS/Eric Gaillard
"Зенит" и "Локомотив" узнали соперников в Лиге чемпионов

Лучшим вратарем ЛЧ признан страж ворот сильнейшего клуба Европы "Ливерпуля" - Алиссон Бекер, который опередил Уго Льориса из "Тоттенхэма" и Марка-Андре тер Штегена из "Барселоны".

Кандидатура лучшего защитника вопросов не вызывала. Ожидаемо это звание досталось ван Дейку. Помимо голландца за это звание боролись Трент Александер-Арнолд из "Ливерпуля" и Маттейс де Лихт из "Аякса", который перешел в "Ювентус" нынешним летом.

Гегемонию "Ливерпуля" прервал Френки де Йонг, перешедший из "Аякса" в "Барселону". Он опередил ливерпульца Джордана Хендерсона и Кристиана Эриксена из "Тоттенхэма".

Титул лучшего нападающего получил Лионель Месси из "Ливерпуля". Он опередил Садио Моне из "Ливерпуля" и своего старого соперника Криштиану Роналду, представляющего "Ювентус".

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