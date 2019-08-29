"ВЭБ.РФ" выделит 111 млрд руб. на комплекс глубокой переработки углеводородов

Госкорпорация "ВЭБ.РФ" в течение года выделит до 111 миллиардов рублей на строительство в Усть-Луге крупнейшего в мире комплекса глубокой переработки углеводородов. Решение одобрено на заседании наблюдательного совета института развития, сообщил его руководитель Игорь Шувалов.

- Он большой, дорогой и требует внимательного отношения со стороны государства с учетом того, что без государственной поддержки этот проект стартовать не может, - охарактеризовал проект премьер-министр Дмитрий Медведев, открывая заседание набсовета.

Сырьем для предприятия станет этансодержащий природный газ с месторождений "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе. "Сырьевое обеспечение, эффективные технические решения, интеграция портовых, логистических и перерабатывающих мощностей, близость к европейским рынкам сбыта - все это конкурентные преимущества нового производства, - рассказал глава правительства. - Планируется, что увеличится и экспорт продукции химической промышленности".

На первом этапе "ВЭБ.РФ" будет единственным кредитором строительства. "Так будет в течение года, но мы должны подготовить проект к тому, чтобы он был привлекательным для других инвесторов и кредиторов", - заявил Шувалов.

Кроме того, наблюдательный совет одобрил участие в финансировании строительства 4-го участка Центральной кольцевой автодороги в Московской области. Госкорпорация возьмет на себя часть младшего и часть старшего долга. "Мы создали условия, при которых другие кредиторы чувствуют уверенность в том, что этот проект является возвратным, эффективным, и что стройка будет завершена в срок", - считает глава института развития.