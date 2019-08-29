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29.08.2019 18:52
Рубрика: Экономика

Верфь "Звезда" поставит 15 танкеров-газовозов

Текст: Владимир Кузьмин

Наблюдательный совет "ВЭБ.РФ" одобрил участие госкорпорации в строительстве 15 танкеров-газовозов на верфи "Звезда", сообщил глава института развития Игорь Шувалов.

"ВЭБ.РФ" выделит 111 млрд руб. на комплекс глубокой переработки углеводородов

"Судно будет стоить около 330 миллионов долларов", - добавил он. Они должны быть поставлены до 2024 года.

Открывая заседание набсовета, премьер-министр Дмитрий Медведев озвучил общую стоимость проекта - более 300 миллиардов рублей.

"Новые суда повышенного ледового класса предназначены для транспортировки СПГ проекта "Арктик СПГ-2". Они будут осуществлять навигацию по Северному морскому пути и, конечно, должны отвечать самым современным требованиям - и экологическим, и иным", - подчеркнул глава кабинета министров.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство
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