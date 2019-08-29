Видео: Бродячая собака притворяется раненой ради получения еды

Бродячая собака из столицы Тайланда стала местной популярностью из-за своего умения притворяться больной, чтобы привлечь внимание прохожих.

Появившееся в Интернете видео с умным животным стремительно набирает популярность. На кадрах видно, как собака волочит по земле заднюю ногу, а заметив человека, начинает радостно вилять около него.

Как рассказала местная жительница Тавипорна Чонгплаполкулсэд, собака по кличке Гэ (Gae) проживает возле ее офиса уже несколько лет и о ее трюке знают все в округе.

- Я регулярно кормлю ее рисом, но привычка никуда не девается. Гэ очень умная и скорее всего, она притворяется, чтобы выпросить у людей пищу, - приводит слова женщины портал AOL News.

По словам Чонгплаполкулсэд, она сама является хозяйкой нескольких животных и уверена в том, что у Гэ нет никаких травм.