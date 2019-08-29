Международный
авиационно-космический салон
Рубрика: Экономика
Проект: Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
29.08.2019 18:56
Текст: Николай Грищенко

Видео: Российские пилоты "напечатали" послание в небесах

Летчики из пилотажной группы "Первый полет" во время демонстрационных полетов на авиасалоне МАКС-2019 с помощью новой технологии впервые "напечатали" послание в небе. В полете участвовали пять самолетов Як-54 и Як-52.

Фото: iStock
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Видео они разместили на официальной странице летного клуба в социальных сетях.

"На борту самолетов установлена специальная автоматизированная система, которая контролирует время и длительность выпуска масла каждым самолетом, что позволяет "печатать" в небе, как на принтере, любой текст", - говорится в аннотации к ролику.

Суть технологии, как сообщает ТАСС заключается в том, что во время полета самолеты распыляют специальный разогретый состав, который остывая в воздухе образует аэрозольное облако в форме полос белого цвета. Для успешной "печати" необходима слетанность экипажей машин и программа, которая автоматически дает команды в какой момент и какой длинны облако масла выпустить каждой машине.

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