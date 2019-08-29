Видео: Российские пилоты "напечатали" послание в небесах

Летчики из пилотажной группы "Первый полет" во время демонстрационных полетов на авиасалоне МАКС-2019 с помощью новой технологии впервые "напечатали" послание в небе. В полете участвовали пять самолетов Як-54 и Як-52.

Видео они разместили на официальной странице летного клуба в социальных сетях.

"На борту самолетов установлена специальная автоматизированная система, которая контролирует время и длительность выпуска масла каждым самолетом, что позволяет "печатать" в небе, как на принтере, любой текст", - говорится в аннотации к ролику.

Суть технологии, как сообщает ТАСС заключается в том, что во время полета самолеты распыляют специальный разогретый состав, который остывая в воздухе образует аэрозольное облако в форме полос белого цвета. Для успешной "печати" необходима слетанность экипажей машин и программа, которая автоматически дает команды в какой момент и какой длинны облако масла выпустить каждой машине.