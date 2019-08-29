Владимир Колокольцев обсудил с министром ОАЭ двустороннее сотрудничество

Сегодня глава МВД России Владимир Колокольцев провел встречу с заместителем премьер-министра, главой МВД ОАЭ Сейфом бен Заидом Аль Нахайяном.

Владимир Колокольцев назвал первоочередной задачей международного сотрудничества министерств противодействие терроризму и экстремизму. "Россия заинтересована в наращивании информационного обмена с Объединенными Арабскими Эмиратами в сфере противодействия преступлениям террористической направленности, незаконного оборота наркотиков и общеуголовным преступлениям", - заявил глава МВД России и добавил: "Такой обмен мог бы осуществляться, например, с использованием возможностей Интерпола".

Также главы ведомств обменялись опытом по вопросам обеспечения безопасности во время проведения крупных международных и массовых спортивных мероприятий. Владимир Колокольцев рассказал иностранным партнерам об основных результатах обеспечения правопорядка на ЧМ по футболу 2018 года и во время зимней универсиады 2019 года.

Стороны согласились, что развитие двусторонней правовой базы могло бы придать новый импульс межведомственному взаимодействию. Российская сторона подготовила и передела коллегам из ОАЭ для рассмотрения проект Соглашения о сотрудничестве между МВД России и МВД Объединенных Арабских Эмиратов.