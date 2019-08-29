Власти Колумбии продолжат выполнять соглашение с повстанцами

Официальная Богота будет держаться заключенного ранее соглашения о мире, несмотря на объявленное повстанцами возвращение к вооруженной борьбе, заявил президент Колумбии Иван Дуке.

"Мы подтверждаем наши обязательства перед теми, кто в полной мере участвует в процессе мирного возвращения в общество и политическую жизнь", - передает ТАСС слова Дуке.

Он пригрозил повстанцам жесткими санкциями за отступление от соглашений.

Напомним, ранее один из лидеров леворадикальной повстанческой группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК) Иван Маркес заявил о намерении части бывших повстанцев вернуться к вооруженной борьбе, которая длится в стране уже полвека.