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29.08.2019 19:06
Рубрика: Общество

Врачи предупредили о вреде употребления кофе при хронической усталости

Фото: Сергей Бабкин/ РГ Фото: Сергей Бабкин/ РГ
Фото: Сергей Бабкин/ РГ

С наступлением осени с ее неизбежными дождями и пасмурной погодой вырастет потребление кофе во всевозможных вариантах приготовления: молотого и растворимого, американо и латте, с сахаром и без оного, из маленькой чашечки с утра и огромными кружками в течение целого дня. Так ли бодрящ этот напиток, как мы привыкли думать? Об этом в интервью "Вечерней Москве" рассказала диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Фото: iStock
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"Кофе отлично помогает пережить хмурую, дождливую погоду, которая навевает сонливость, - подтвердила она. - Альтернатива ему - зеленый чай, в котором тоже много кофеина, но это все же более эстетский напиток, не все могут оценить его вкус. А кофе обладает прекрасным ароматом и действительно дает заряд энергии на полчаса-час, правда, потом бодрящий эффект проходит".

При этом не стоит забывать и о побочных эффектах, которые будут ощутимы при активном потреблении кофе.

"Напиток стимулирует перистальтику, и если есть склонность к послаблению стула, лучше выпить чай, - считает врач. - Также кофе обладает мочегонным действием и в какой-то степени вымывает кальций из организма. Женщинам в период менопаузы лучше пить кофе только с молоком. Для людей, страдающих пониженным давлением (как правило, это молодые женщины), отлично подходит черный сладкий кофе. Самое главное - он должен быть зерновым, приготовленным любым удобным способом: в кофемашине, турке, фильтр-пакете. Растворимый продукт прошел через огромное количество технологических процессов, и говорить о том, что из него мы получим какие-то полезные экстракты, нельзя".

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Чем чревато злоупотребление кофе? Как оказалось, бодрящий эффект через какое-то время перестает действовать.

"Напиток, особенно в больших количествах, очень плохо действует на тех, у кого наблюдается хроническая усталость, кто работал долгое время без отпусков, - предостерегла Нурия Дианова. - Через какое-то время он просто перестает действовать, и начинается обратный процесс, когда вся усталость наваливается разом. Это провоцирует мигренозные боли, нарушения сна. А отсутствие его, кстати, помимо прочего и очевидного, влияет еще и на вес".

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