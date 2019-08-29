Xiaomi представила "дешевого монстра" Redmi Note 8 Pro и назвала цену

Компания Xiaomi официально представила новую линейку смартфонов Redmi Note 8. Помимо базовой версии, в нее вошла модель Pro.

Redmi Note 8 оснащается 48-мегапиксельной камерой основной с четырьмя модулями - основным, широкоугольным, макро и сенсором глубины. Аппарат работает на базе процессора Snapdragon 665 и снабжается аккумулятором на 4000 мАч. Вытянутый модуль основной камеры в верхней левой части задней крышки, а сканер отпечатка пальца - посередине. Разрешение фронтальной камеры младшей модели составляет 13 мегапикселей.

В свою очередь, Redmi Note 8 Pro оборудован 64-мегапиксельной камерой с четырьмя модулями, которые расположены в средне-верхней части задней крышки. Там же размещен сканер отпечатка пальца, а один из сенсоров камеры оказался сбоку, вне основного вытянутого модуля, рядом со вспышкой. В аппарате используется процессор MediaTek G90T и аккумулятор на 4500 мАч (впервые в линейке Redmi), а также имеется модуль NFC (тоже впервые в линейке Redmi). Разрешение фронталки - 20 мегаписелей.

Redmi Note 8 Pro имеет жидкостную систему охлаждения и позиционируется в том числе как аппарат для запуска мощных игр.

Redmi Note 8 Pro with 6.53-inch FHD+ display, Helio G90T, liquid cooling, up to 8GB RAM, quad rear camera announced https://t.co/e0Ynz6pIdG pic.twitter.com/by8UzhyadZ — FoneArena Mobile (@FoneArena) August 29, 2019

Оба устройства оснащены экраном 6,39 дюйма с разрешением FullHD+ и врезанной в каплевидный вырез фронтальной камерой, разъемом для наушников, инфракрасным сканером и портом USB-C, пишет Android Authority.

Стоимость Redmi Note 8 составит 999 юаней (9400 рублей) за базовую версию 4/64 Гб. Цены на Pro будут начинаться от 1399 юаней (13100 рублей) за модификацию с таким же объемом памяти. В России и странах Европы цены наверняка будут выше.