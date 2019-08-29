Зеленский внес законопроект об импичменте

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об импичменте. Об этом говорится на официальном сайте украинского парламента.

Документ определен как безотлагательный к рассмотрению и называется "Проект закона об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)". Текст документа или пояснительная записка к нему пока отсутствуют на веб-ресурсе законодательного органа.

Напомним, что 29 мая украинский лидер уже подавал в парламент прежнего созыва свой законопроект об импичменте. Однако тогда депутаты решили даже не включать его в повестку дня.