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29.08.2019 20:01
Рубрика: Спорт

"Зенит" и "Локомотив" узнали соперников в Лиге чемпионов

Текст: Максим Домчев
В Монако прошла жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. "Зениту" с соперниками повезло, а "Локомотив" ожидает противостояние с "Ювентусом", "Атлетико" и "Байером".
Фото: REUTERS/Eric Gaillard Фото: REUTERS/Eric Gaillard
Фото: REUTERS/Eric Gaillard

Состав участников турнира на этот раз получился впечатляющим, и даже в четвертой корзине оказались сильные команды. "Зенит" оказался в первой корзине и избежал самых серьезных соперников, хотя во второй восьмерке были "Реал", "Атлетико" и "Тоттенхэм", в третьей - "Интер". "Локомотиву" же, который попал в четвертую корзину, точно не стоило ждать от жеребьевки каких-то подарков.

Фото: РИА Новости
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Чемпиону России "Зениту" досталась группа G. Волей Уэсли Снейдера и Петера Чеха второй командой в этой группе стала португальская "Бенфика". Противостояние клубов из этих стран в этом сезоне становится традицией. Из третьей корзины питерцам достался французский "Лион". Из четвертой достался "Лейпциг".

"Локомотиву" с жеребьевкой повезло чуть меньше. Команде Юрия Семина достались итальянский "Ювентус", испанский "Атлетико" и немецкий "Байер".

Полный состав групп Лиги чемпионов

Группа A: "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Реал" (Испания), "Брюгге" (Бельгия), "Галатасарай" (Турция);

Группа B: "Бавария" (Германия), "Тоттенхэм" (Англия), "Олимпиакос" (Греция), "Црвена Звезда" (Сербия);

Группа С: "Манчестер Сити" (Англия), "Шахтёр" (Украина), "Динамо" Загреб (Хорватия), "Аталанта" (Италия);

Группа D: "Ювентус" (Италия), "Атлетико" (Испания), "Байер" (Германия), "Локомотив" (Россия);

Группа E: "Ливерпуль" (Англия), "Наполи" (Италия), "Зальцбург" (Австрия), "Генк" (Бельгия);

Группа F: "Барселона" (Испания), "Боруссия" Дортмунд (Германия), "Интер" (Италия), "Славия" (Чехия);

Группа G: "Зенит" (Россия), "Бенфика" (Португалия), "Лион" (Франция), "РБ Лейпциг" (Германия);

Группа H: "Челси" (Англия), "Аякс" (Нидерланды), "Валенсия" (Испания), "Лилль" (Франция).

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