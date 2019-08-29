Жители финского городка выиграли в лотерею 90 миллионов долларов

Жители городка Сиилинъярви, расположенного в 400 километрах севернее Хельсинки, выиграли главный приз лотереи Евроджекпот с рекордной суммой в 90 миллионов долларов. В акции по совместному приобретению билетов лотереи приняли участие пятьдесят человек, пишет газета Iltalehti.

"Выигрыш попал в хорошие руки, - отметил продавец магазина, где были приобретены билеты лото. - Можно смело говорить, что в городе стало на пятьдесят счастливых людей больше. Каждый из них теперь получит свыше миллиона евро".

Издание напоминает, что во второй раз в текущем году в Евролотерее джекпот вырос до максимальной суммы в 90 миллионов евро. В последние две недели никому не удавалось взломать его. Финские любители отгадали счастливые цифры 16-го розыгрыша - 15-18-19-41-42 и две дополнительные 4 и 6. Такого крупного выигрыша в лотерею в Финляндии в еще не было. Местные жители говорят о большом везении. По оценкам специалистов, шансы на главный приз составляют 1 на 95 миллионов.