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30.08.2019 14:29
Рубрика: Экономика
Проект: Медиацентр

5 сентября - экспертная сессия "Поднять производительность труда: где точка опоры?"

Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

5 сентября 2019 года в 12:00 в медиацентре "Российской газеты" состоится экспертная сессия Координационного клуба Вольного экономического общества России на тему: "Поднять производительность труда: где точка опоры?", посвященная вопросам реализации целей и задач нацпроекта в сфере повышения производительности труда.

В числе экспертов сессии:

Бодрунов Сергей Дмитриевич, президент Вольного экономического общества России и Международного Союза экономистов.

Сорокин Дмитрий Евгеньевич, научный руководитель Финансового университета при Правительстве РФ, член-корреспондент РАН, вице-президент Вольного экономического общества России.

Рябухин Сергей Николаевич, председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации ФС РФ, вице-президент Вольного экономического общества России.

Гринберг Руслан Семенович, научный руководитель Института экономики РАН, вице-президент Вольного экономического общества России.

Пищальников Дмитрий Владимирович, вице-президент "ОПОРЫ России" по вопросам повышения производительности труда и эффективности, председатель экспертной группы по национальному проекту "Производительность труда и поддержка занятости".

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