Ассоциация IPChain, ФИС и Финансовый университет при Правительстве РФ подписали соглашение о сотрудничестве

Три организации объединят усилия для разработки новых подходов к оценке интеллектуальной собственности в цифровой среде.

30 августа в Финансовом университете при Правительстве РФ было подписано трехстороннее соглашение между вузом, Ассоциацией IPChain и Федерацией интеллектуальной собственности (ФИС). В церемонии подписания приняли участие ректор Финансового университета Михаил Эскиндаров, президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский и президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев. Участники планируют заниматься совместными исследованиями и, в частности, разработать новые методики оценки цифровых объектов и прав на самые разные виды результатов интеллектуальной и творческой деятельности.

"С развитием цифровой среды интеллектуальная собственность становится одним из самых быстрорастущих рынков, что диктует необходимость в разработке эффективных механизмов оценки новых активов. Я хочу поблагодарить коллег за то, что они приняли решение сотрудничать именно с нашим университетом", - сказал ректор университета Михаил Эскиндаров. Он подчеркнул, что речь идет о стратегическом сотрудничестве. "Я очень надеюсь, что подписанное соглашение приведет к дальнейшему росту авторитета как организаций, с которыми мы его заключили, так и Финансового университета", - заключил ректор.

Президент ФИС Сергей Матвеев, в свою очередь, отметил, что только в коллаборации с университетом можно разработать эффективные инструменты, отвечающие запросам рынка и современному состоянию технологической среды. "Вместе с университетом мы попытаемся решить очень важную проблему - разработать новые методики оценки в сфере интеллектуальной собственности. Это современный, стремительно растущий и, что самое важное, полностью цифровой рынок. Как это часто бывает в переломные для индустрии моменты, связанные с революционными технологическими переменами, мы каждый день сталкиваемся с новыми сложностями. А когда есть сложности - надо идти в университет, и именно на площадке университета, в поле академического знания, разрабатывать концептуальные основы решений, которые будут иметь принципиальное практическое значение. Мы благодарны Финансовому университету за то, что он согласился стать такой площадкой".

Президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский объяснил, почему планы разработок было решено реализовать именно в Финансовом университете при Правительстве РФ. "Честно говоря, у нас просто не было выбора. Финансовый университет на протяжении многих лет остается ведущей площадкой для исследований в сфере финансов, а поскольку ключевой пункт нашей исследовательской повестки дня - оценка интеллектуальной собственности в цифровой среде - как раз относится к этой области, выбор был очевиден", - сказал Кричевский.

Как отмечалось ранее, необходимость разработки новых методик оценки интеллектуальной собственности продиктована рядом обстоятельств. Так, в России и мире сейчас наблюдается бум платформ и сервисов для управления интеллектуальными правами. В цифровую среду уже погрузились не только привычные кино и музыка, но и самые разнообразные результаты интеллектуальной деятельности от дизайн-проектов до продуктов биотехнологической отрасли.

При этом компании тратят все больше средств на исследования и разработки, однако далеко не всегда могут выявить, оценить и тем более коммерциализировать результаты этой деятельности. Стороны соглашения считают, что проблема - в архаичной системе оценки, сложившейся в доцифровую эпоху. Отсутствие современного института оценки, адекватного реалиям рынка, не дает наукоемкому и креативному бизнесу возможности брать кредиты под залог интеллектуальной собственности и тем самым обескровливает отрасль.

Стороны соглашения полагают, что на основе новых методик оценки ОИС в дальнейшем могут быть разработаны соответствующие платформы и сервисы. Это неминуемо оживит инновационный сектор российской экономики.

К участию в работе планируется привлечь крупнейшие госкорпорации, банки, международных экспертов.

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации - один из ведущих вузов России. Сохраняя традиции, университет расширяет свою деятельность в различных направлениях, открывая новые факультеты и специальности в соответствии с основными тенденциями развития экономики страны. Сегодня в Финансовом университете готовят не только высококлассных экономистов и финансистов, но и юристов по финансовому праву, математиков, IT-специалистов, социологов и политологов. Выпускники университета занимают ответственные посты в органах государственной власти и управления, политике и бизнесе, составляя элиту финансово-экономической системы России.

Ассоциация IPChain создана в 2017 г. Соучредители - фонд "Сколково", ВОИС, НИУ ВШЭ, РСП, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), РАО, УПРАВИС, банк "Новый век". Задача - создание всесторонних условий для перехода сферы интеллектуальной собственности на качественно новый уровень и формирование цифрового рынка путем реализации проекта IPChain, нацеленного на формирование международной сети транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности. Проект является унифицированным решением, открывающим возможности сотрудничества с представителями разных отраслей экономики. Ассоциация IPChain - официальный член глобального блокчейн-консорциума Hyperledger, Европейской Legal Tech Ассоциации ELTA (European Legal Technology Association) и FLIP (Future Law Innovation Programme) Сингапурской академии права (SAL).

Федерация интеллектуальной собственности осуществляет координацию и организацию взаимодействия обществ по коллективному управлению правами, а также формирования эффективной и прозрачной системы защиты интеллектуальных прав. Деятельность федерации тесно связана с индустриями, в продуктах и услугах которых высока доля интеллектуальной составляющей. К ним относятся музыкальная и киноиндустрия, анимация и компьютерные игры, мода и дизайн, программное обеспечение, биотехнологии, фармацевтика, промышленное персонифицированное производство и многие другие.

Основными задачами федерации являются содействие формированию и распространение лучших деловых практик управления интеллектуальной собственностью в различных отраслях, совершенствование законодательных механизмов, необходимых для развития цифрового рынка интеллектуальной собственности, проведение аналитических исследований, организация профессиональных и образовательных мероприятий для повышения компетенций авторов, предпринимателей и общества в целом об интеллектуальных правах и развития креативных секторов экономики.