Новости

Минкомсвязь уточнит, как муниципальные каналы перейдут на цифровое ТВ 22:03
СК завел дело о нападении дога на грудного ребенка в московской квартире 21:53
Аэропорт Шереметьево перенес дату открытия третьей ВПП 21:35
РФ пригласила Генсека ООН на празднование юбилея Победы в 2020 году 21:31
В Москве ограбили обменник на 140 миллионов рублей 21:21
Белорусский МАЗ представит новинки на российской выставке 20:01
Медведев пообещал расширить программу расселения аварийного жилья в РФ 19:59
На Украине попросили переименовать модификацию советского Ан-124 19:49
Первая Lada с вариатором. АвтоВАЗ рассказал о ресурсе новой коробки 19:48
В Сербии госпитализирован Патриарх Ириней 19:26
Стало известно расписание игр "Краснодара" в Лиге Европы 19:11
США отменят безвиз для россиян на Гуам и Северные Марианские острова 19:08
Видео: Более 150 африканцев проникли в Испанию, преодолев двойной забор 18:31
Россия сократит добычу нефти в августе немного меньше плана 18:28
При Минстрое России появится координационный молодежный совет 18:26
Игрок ФК "Краснодар" Реми Кабелла успешно прооперирован 18:18
В Петербурге пройдет благотворительный костюмированный забег 18:07
В Заполярье запустили три новые котельные на торфе и щепе 17:58
Путин посетит Монголию 17:48
Житель Чечни признан виновным в содействии терроризму 17:47
США расширили санкции против КНДР 17:37
Пахом простился со спутницей своей жизни Натальей Почечуевой 17:37
В "Краснодаре" прокомментировали итоги жеребьевки Лиги Европы 17:14
Росстат заявил о росте реальных пенсий в июле 17:12
Жители Петербурга узнали о судьбе деда через 78 лет 16:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
30.08.2019 21:26
Рубрика: Экономика
Проект: Новости интеллектуальной собственности

Ассоциация IPChain, ФИС и Финансовый университет при Правительстве РФ подписали соглашение о сотрудничестве

Три организации объединят усилия для разработки новых подходов к оценке интеллектуальной собственности в цифровой среде.
Фото: Пресс-службы IPChain Фото: Пресс-службы IPChain
Фото: Пресс-службы IPChain

30 августа в Финансовом университете при Правительстве РФ было подписано трехстороннее соглашение между вузом, Ассоциацией IPChain и Федерацией интеллектуальной собственности (ФИС). В церемонии подписания приняли участие ректор Финансового университета Михаил Эскиндаров, президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский и президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев. Участники планируют заниматься совместными исследованиями и, в частности, разработать новые методики оценки цифровых объектов и прав на самые разные виды результатов интеллектуальной и творческой деятельности.

Фото: Максим Григорьев/фотохост-агентство ТАСС
В "Сколково" пройдет крупнейшая образовательная конференция по интеллектуальной собственности IP Академия

"С развитием цифровой среды интеллектуальная собственность становится одним из самых быстрорастущих рынков, что диктует необходимость в разработке эффективных механизмов оценки новых активов. Я хочу поблагодарить коллег за то, что они приняли решение сотрудничать именно с нашим университетом", - сказал ректор университета Михаил Эскиндаров. Он подчеркнул, что речь идет о стратегическом сотрудничестве. "Я очень надеюсь, что подписанное соглашение приведет к дальнейшему росту авторитета как организаций, с которыми мы его заключили, так и Финансового университета", - заключил ректор.

Президент ФИС Сергей Матвеев, в свою очередь, отметил, что только в коллаборации с университетом можно разработать эффективные инструменты, отвечающие запросам рынка и современному состоянию технологической среды. "Вместе с университетом мы попытаемся решить очень важную проблему - разработать новые методики оценки в сфере интеллектуальной собственности. Это современный, стремительно растущий и, что самое важное, полностью цифровой рынок. Как это часто бывает в переломные для индустрии моменты, связанные с революционными технологическими переменами, мы каждый день сталкиваемся с новыми сложностями. А когда есть сложности - надо идти в университет, и именно на площадке университета, в поле академического знания, разрабатывать концептуальные основы решений, которые будут иметь принципиальное практическое значение. Мы благодарны Финансовому университету за то, что он согласился стать такой площадкой".

Фото: iStock
Шаг в сторону от витрин: как эволюционируют маркетплейсы

Президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский объяснил, почему планы разработок было решено реализовать именно в Финансовом университете при Правительстве РФ. "Честно говоря, у нас просто не было выбора. Финансовый университет на протяжении многих лет остается ведущей площадкой для исследований в сфере финансов, а поскольку ключевой пункт нашей исследовательской повестки дня - оценка интеллектуальной собственности в цифровой среде - как раз относится к этой области, выбор был очевиден", - сказал Кричевский.

Как отмечалось ранее, необходимость разработки новых методик оценки интеллектуальной собственности продиктована рядом обстоятельств. Так, в России и мире сейчас наблюдается бум платформ и сервисов для управления интеллектуальными правами. В цифровую среду уже погрузились не только привычные кино и музыка, но и самые разнообразные результаты интеллектуальной деятельности от дизайн-проектов до продуктов биотехнологической отрасли.

При этом компании тратят все больше средств на исследования и разработки, однако далеко не всегда могут выявить, оценить и тем более коммерциализировать результаты этой деятельности. Стороны соглашения считают, что проблема - в архаичной системе оценки, сложившейся в доцифровую эпоху. Отсутствие современного института оценки, адекватного реалиям рынка, не дает наукоемкому и креативному бизнесу возможности брать кредиты под залог интеллектуальной собственности и тем самым обескровливает отрасль.

Фото: Istock
Ассоциация IPChain расширяет партнерство на рынке блокчейн

Стороны соглашения полагают, что на основе новых методик оценки ОИС в дальнейшем могут быть разработаны соответствующие платформы и сервисы. Это неминуемо оживит инновационный сектор российской экономики.

К участию в работе планируется привлечь крупнейшие госкорпорации, банки, международных экспертов.

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации - один из ведущих вузов России. Сохраняя традиции, университет расширяет свою деятельность в различных направлениях, открывая новые факультеты и специальности в соответствии с основными тенденциями развития экономики страны. Сегодня в Финансовом университете готовят не только высококлассных экономистов и финансистов, но и юристов по финансовому праву, математиков, IT-специалистов, социологов и политологов. Выпускники университета занимают ответственные посты в органах государственной власти и управления, политике и бизнесе, составляя элиту финансово-экономической системы России.

Ассоциация IPChain создана в 2017 г. Соучредители - фонд "Сколково", ВОИС, НИУ ВШЭ, РСП, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), РАО, УПРАВИС, банк "Новый век". Задача - создание всесторонних условий для перехода сферы интеллектуальной собственности на качественно новый уровень и формирование цифрового рынка путем реализации проекта IPChain, нацеленного на формирование международной сети транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности. Проект является унифицированным решением, открывающим возможности сотрудничества с представителями разных отраслей экономики. Ассоциация IPChain - официальный член глобального блокчейн-консорциума Hyperledger, Европейской Legal Tech Ассоциации ELTA (European Legal Technology Association) и FLIP (Future Law Innovation Programme) Сингапурской академии права (SAL).

Фото: Предоставлено пресс-службой IPQuorum
Жан Просянов: Нейросети помогут взглянуть за горизонт и найти новые таланты

Федерация интеллектуальной собственности осуществляет координацию и организацию взаимодействия обществ по коллективному управлению правами, а также формирования эффективной и прозрачной системы защиты интеллектуальных прав. Деятельность федерации тесно связана с индустриями, в продуктах и услугах которых высока доля интеллектуальной составляющей. К ним относятся музыкальная и киноиндустрия, анимация и компьютерные игры, мода и дизайн, программное обеспечение, биотехнологии, фармацевтика, промышленное персонифицированное производство и многие другие.

Основными задачами федерации являются содействие формированию и распространение лучших деловых практик управления интеллектуальной собственностью в различных отраслях, совершенствование законодательных механизмов, необходимых для развития цифрового рынка интеллектуальной собственности, проведение аналитических исследований, организация профессиональных и образовательных мероприятий для повышения компетенций авторов, предпринимателей и общества в целом об интеллектуальных правах и развития креативных секторов экономики.

Экономика

Главное сегодня

Кремль заявил о прогрессе в обмене удерживаемыми лицами с Киевом
Путин назвал нормальное число детей в семье
Турция начала переговоры о покупке истребителей Су-57
Летние каникулы для школьников предложили продлить до октября
СМИ: Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году

Новости проекта

29.04.2019
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Как цифровые технологии помогают отвечать на глобальные вызовы рынка IP
13.04.2019
Фото: Пресс-служба IPQuorum На IPQuorum обсудили риски правовой неопределенности в сфере интеллектуальной собственности
13.03.2019
Фото: Предоставлено ассоциацией IPChain В России создана универсальная бизнес-модель архитектуры рынка интеллектуальной собственности
19.02.2019
Фото: предоставлено пресс-службой Ассоциации IPChain Сингапур и РФ обменялись опытом в рамках бизнес-миссии Ассоциации IPChain и Фонда "Сколково"
07.12.2018
Фото: Пресс-службы ФИС (Федерация интеллектуальной собственности) Взаимодействие судов с участниками цифрового рынка через блокчейн - реальность цифровой экономики
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Законодатели готовят новые инструменты для охраны региональных брендов
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Сквозные технологии - будущее рынка интеллектуальной собственности
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Благодаря глобальной интеграции родится новая интеллектуальная Евразия
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Флагманские разработки ОПК ускорят развитие многих отраслей
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Иван Засурский: Эволюция медиатехнологий "пересобирает" общество
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Смена технологической парадигмы изменит все общество
20.04.2018
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости www.ria.ru ВЦИОМ провел исследование российского рынка ИС
20.04.2018
Фото: Виталий Невар / ТАСС Цифровая экономика станет новой точкой роста для Янтарного края
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности В этом году будет создан мегарегулятор в сфере интеллектуальных прав
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Рынок интеллектуальной собственности готов работать на опережение
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности На форуме IPQuorum 2018 обсудили перспективы России на цифровом рынке
19.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности В Калининграде и Москве прошли главные события сферы интеллектуальной собственности мирового масштаба
18.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018: интеллектуальная собственность - гарант экономической устойчивости
17.04.2018
Фото: Depositphotos.com Компания "ФорМакс" сообщила о покупке системы по распознаванию аудио Zamsha
17.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности В России будет создана сеть цифровых исследовательских институтов
17.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018: Какими будут новые кадры для новых рынков?
15.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018: инструменты коллективного управления в сфере интеллектуальной собственности исчерпывают себя
13.04.2018
Фото: Виталий Невар/ТАСС Университеты подключаются к блокчейн-инфраструктуре управления интеллектуальной собственностью IPChain
13.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности. На IPQuorum 2018 обсудили вопросы брендирования
13.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum вручил миллион рублей лучшему стартапу
13.04.2018
Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости На IPQuorum объявили о создании Совета по цифровой экономике
13.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPChain и Ассоциация интернет-издателей подписали соглашение о сотрудничестве
12.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности На IPQuorum 2018 обсудили проблемы рынка интеллектуальной собственности
12.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Ассоциация IPChain и Кыргызпатент построят "инфраструктуру доверия"
12.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Музыканты России и Германии сыграли в "четыре руки" на IPQuorum
11.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Павел Зенькович: Интеллектуальной собственности нужна общая цифровая платформа
11.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Международный форум IPQuorum 2018 начал свою работу
11.04.2018
Самый масштабный просветительский проект в сфере интеллектуальной собственности стартует в Калининграде
09.04.2018
В рамках культурной программы IPQuorum 2018 пройдет киномарафон
06.04.2018
IPQuorum 2018 открывает экспозицию "Интеллектуальная собственность"
03.04.2018
Фото: Depositphotos.com Startup Hub - ведущие эксперты в области венчурных инвестиций выберут лучший стартап
30.03.2018
В России пройдет международный форум IPQuorum 2018
30.03.2018
Объявлена деловая программа IPQuorum 2018 в Калининграде
30.03.2018
Ректор РГАИС Иван Близнец: Патенты должны работать на автора
30.03.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Виктор Наумов: Между моделями "лицензия" и "услуга" будет расти антогонизм
30.03.2018
Андрей Кричевский: В интеллектуальной собственности блокчейн изменит все
30.03.2018
Фото: Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности. Григорий Ивлиев: Число заявок на изобретения в сфере digital будет расти
30.03.2018
Председатель Правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов: Прорыв обеспечат технологии
30.03.2018
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Антон Алиханов - о том, почему форум IPQuorum проходит в Калининградской области