Белорусская экспозиция широко представлена на выставке в Дамаске

Торговая марка Made in Belarus уже третий год подряд солидно представлена на крупнейшей выставке в сирийской столице, в которой принимают участие около 1500 предприятий, в том числе из России, Алжира, Армении, Ирака, Кубы, ОАЭ, Омана, Пакистана, ЮАР.

Промышленную, научно-образовательную, медицинскую, пищевую продукцию и услуги презентуют, в частности, Минский тракторный и автомобильный заводы, Минский моторный завод и образовательный центр "БелМАПО", научно-производственная компания "Нативита", "Медтехноцентр" и "Минскхлебпром".

На приоритетном характере развития торгово-экономического сотрудничества между Дамаском и Минском сделал акцент в минувшем месяце и министр иностранных дел РБ Владимир Макей по итогам переговоров с заместителем премьер-министра Сирии Валидом аль-Муаллемом.

Беларусь, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства РБ, намерена и впредь активно содействовать восстановлению экономики и социальной инфраструктуры Сирии. Он выразил убежденность, что скорейшая стабилизация обстановки в этой арабской стране и возрождение сирийского бизнеса будут способствовать росту деловой активности. Минск, заявил министр, "заинтересован в восстановлении того уровня многопланового и взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, который существовал до начала вооруженного конфликта в Сирии".

Дамасская международная выставка продлится до 6 сентября.