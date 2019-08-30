В мире
30.08.2019 14:04
Текст: Юрий Сизов

Белорусская экспозиция широко представлена на выставке в Дамаске

Почти полтора десятка ведущих индустриальных локомотивов белорусской промышленности демонстрируют свои новинки на Дамасской международной выставке, сообщает Белорусская торгово-промышленная палата.
Фото: Белорусская торгово-промышленная палата Фото: Белорусская торгово-промышленная палата
Фото: Белорусская торгово-промышленная палата

Торговая марка Made in Belarus уже третий год подряд солидно представлена на крупнейшей выставке в сирийской столице, в которой принимают участие около 1500 предприятий, в том числе из России, Алжира, Армении, Ирака, Кубы, ОАЭ, Омана, Пакистана, ЮАР.

Промышленную, научно-образовательную, медицинскую, пищевую продукцию и услуги презентуют, в частности, Минский тракторный и автомобильный заводы, Минский моторный завод и образовательный центр "БелМАПО", научно-производственная компания "Нативита", "Медтехноцентр" и "Минскхлебпром".

Фото: БЕЛТА
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На приоритетном характере развития торгово-экономического сотрудничества между Дамаском и Минском сделал акцент в минувшем месяце и министр иностранных дел РБ Владимир Макей по итогам переговоров с заместителем премьер-министра Сирии Валидом аль-Муаллемом.

Беларусь, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства РБ, намерена и впредь активно содействовать восстановлению экономики и социальной инфраструктуры Сирии. Он выразил убежденность, что скорейшая стабилизация обстановки в этой арабской стране и возрождение сирийского бизнеса будут способствовать росту деловой активности. Минск, заявил министр, "заинтересован в восстановлении того уровня многопланового и взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, который существовал до начала вооруженного конфликта в Сирии".

Дамасская международная выставка продлится до 6 сентября.

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