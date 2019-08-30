Белорусские полярники готовятся открывать летний сезон в Антарктиде

Пока багряные листья напоминают о стремительном приближении осени, белорусские ученые-полярники готовятся встречать уже очередной летний сезон вместе с королевскими пингвинами на самой южной точке нашей планеты. Двенадцатая национальная антарктическая экспедиция, по прогнозам начальника национальной антарктической экспедиции Алексея Гайдашова, отправится в Антарктиду в ноябре. Вылет из белорусской столицы намечен на 8-9 ноября, а рейс из Кейптауна в Антарктику зарезервирован на 13 ноября, уточняет БЕЛТА.

Правда, состав участников экспедиции до сих пор еще не определен. Гайдашов пояснил, что руководство экспедиции "старается балансировать процентное соотношение состава таким образом, чтобы в большей степени обкатывать новичков". Кроме того, ставка делается на молодежь, которая уже побывала в сезонных экспедициях. "В некоторых случаях в состав экспедиции включаются и ветераны, когда их вид исследований никто другой провести не может", - добавил полярник.

По его словам, уже сформирована и "скамейка запасных" - активных профессионалов, которые отработали не одну экспедицию и имеют необходимый опыт. "Основной расчет делается именно на них", - подчеркнул ученый, проинформировав, что речь идет не более чем о восьми участниках.

Организаторы очередного десанта рассчитывают и на расширение научной кооперации в Антарктике. Достигнута, в частности, договоренность с национальными антарктическими центрами Болгарии и Турции. Они готовы принять белорусских ученых на свои станции в летний сезон-2019/2020.

Кстати, буквально на днях в Академии наук РБ состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам Антарктики с участием делегации российской экспедиции из Института Арктики и Антарктики. Коллегами из Петербурга, сообщил Гайдашов, подтверждена долговременная поддержка со стороны РФ транспортно-логистических схем. "Мы по-прежнему можем рассчитывать на попутную доставку личного состава и грузов", - отметил ученый.

Речь идет о нескольких конструкциях белорусской антарктической станции, включая медицинско-хирургический модуль. Ведь уходить на зимовку, не имея медицинского оборудования, по словам знаменитого полярника, "было бы авантюрой". После доставки этого груза первая очередь станции будет завершена, и члены экспедиции будут окончательно готовы к пилотному проекту зимовки.

Как уже сообщал "СОЮЗ", в ходе предыдущих экспедиций белорусскими полярниками проведены десятки научных экспериментов, выполнены тысячи измерений природных параметров по подпрограмме "Мониторинг полярных районов Земли" государственной программы "Наукоемкие технологии и техника" на 2016-2020 годы.

Кроме того, реализовано два крупных международных проекта. Первый - белорусско-российский по исследованию изменений границ ледников и отражающих свойств их поверхностей с использованием космических, воздушных и наземных средств измерений, а второй - белорусско-финский, в ходе которого ученые исследовали водный и термический режим пресноводных антарктических водоемов.

Выполнялась полярниками и факультативная научная программа Института физиологии НАН РБ "Исследования закономерности контроля нейронными сетями головного мозга жизненно важных функций полярников в экстремальных условиях".

"Сейчас в Антарктиде в районе базирования экспедиции осталась автоматическая станция - метеорологический пост, данные которого можно посмотреть онлайн в интернете", - рассказал начальник экспедиции, дав понять, что РБ намерена получить статус консультативной стороны в международном договоре об Антарктике. "Мы считаем, что после 12 лет реализации программ и активного участия в работе общественных организаций системы договора об Антарктике пришла пора замахнуться и на это", - заявил авторитетный ученый.