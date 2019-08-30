В мире
30.08.2019 11:49
Текст: Юрий Сизов

Белорусские полярники готовятся открывать летний сезон в Антарктиде

Антарктида. Фото: В. Чистяков/РИА Новости Антарктида. Фото: В. Чистяков/РИА Новости
Антарктида. Фото: В. Чистяков/РИА Новости

Пока багряные листья напоминают о стремительном приближении осени, белорусские ученые-полярники готовятся встречать уже очередной летний сезон вместе с королевскими пингвинами на самой южной точке нашей планеты. Двенадцатая национальная антарктическая экспедиция, по прогнозам начальника национальной антарктической экспедиции Алексея Гайдашова, отправится в Антарктиду в ноябре. Вылет из белорусской столицы намечен на 8-9 ноября, а рейс из Кейптауна в Антарктику зарезервирован на 13 ноября, уточняет БЕЛТА.

Фото: dlr.de
В Антарктике тестируют теплицу для выращивания овощей на Луне или Марсе

Правда, состав участников экспедиции до сих пор еще не определен. Гайдашов пояснил, что руководство экспедиции "старается балансировать процентное соотношение состава таким образом, чтобы в большей степени обкатывать новичков". Кроме того, ставка делается на молодежь, которая уже побывала в сезонных экспедициях. "В некоторых случаях в состав экспедиции включаются и ветераны, когда их вид исследований никто другой провести не может", - добавил полярник.

По его словам, уже сформирована и "скамейка запасных" - активных профессионалов, которые отработали не одну экспедицию и имеют необходимый опыт. "Основной расчет делается именно на них", - подчеркнул ученый, проинформировав, что речь идет не более чем о восьми участниках.

Организаторы очередного десанта рассчитывают и на расширение научной кооперации в Антарктике. Достигнута, в частности, договоренность с национальными антарктическими центрами Болгарии и Турции. Они готовы принять белорусских ученых на свои станции в летний сезон-2019/2020.

Кстати, буквально на днях в Академии наук РБ состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам Антарктики с участием делегации российской экспедиции из Института Арктики и Антарктики. Коллегами из Петербурга, сообщил Гайдашов, подтверждена долговременная поддержка со стороны РФ транспортно-логистических схем. "Мы по-прежнему можем рассчитывать на попутную доставку личного состава и грузов", - отметил ученый.

Речь идет о нескольких конструкциях белорусской антарктической станции, включая медицинско-хирургический модуль. Ведь уходить на зимовку, не имея медицинского оборудования, по словам знаменитого полярника, "было бы авантюрой". После доставки этого груза первая очередь станции будет завершена, и члены экспедиции будут окончательно готовы к пилотному проекту зимовки.

Как уже сообщал "СОЮЗ", в ходе предыдущих экспедиций белорусскими полярниками проведены десятки научных экспериментов, выполнены тысячи измерений природных параметров по подпрограмме "Мониторинг полярных районов Земли" государственной программы "Наукоемкие технологии и техника" на 2016-2020 годы.
Пионерный полет Ил-76 в Антарктиду проходил в условиях непрерывного форс-мажора

Кроме того, реализовано два крупных международных проекта. Первый - белорусско-российский по исследованию изменений границ ледников и отражающих свойств их поверхностей с использованием космических, воздушных и наземных средств измерений, а второй - белорусско-финский, в ходе которого ученые исследовали водный и термический режим пресноводных антарктических водоемов.

Выполнялась полярниками и факультативная научная программа Института физиологии НАН РБ "Исследования закономерности контроля нейронными сетями головного мозга жизненно важных функций полярников в экстремальных условиях".

"Сейчас в Антарктиде в районе базирования экспедиции осталась автоматическая станция - метеорологический пост, данные которого можно посмотреть онлайн в интернете", - рассказал начальник экспедиции, дав понять, что РБ намерена получить статус консультативной стороны в международном договоре об Антарктике. "Мы считаем, что после 12 лет реализации программ и активного участия в работе общественных организаций системы договора об Антарктике пришла пора замахнуться и на это", - заявил авторитетный ученый.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2019 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»