По меньшей мере 155 африканцев из Марокко проникли на территорию Испании через двойной забор высотой в шесть метров в районе испанского анклава Сеута. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

Преодолев ограждение длиной в 8,2 километра, африканцы почти сразу же направились к центру для временного размещения мигрантов. Как пишет местная газета The Olive Press, некоторые из местных жителей выкрикивали слова приветствия прибывшим, а некоторые даже помогали в оказании им первой помощи.

При этом около семи человек так и не смогли перелезть через забор, застряв в колючей проволоке. На землю их снимали уже сотрудники гражданской гвардии.

Ранее сообщалось, что за последние сутки у берегов Испании были спасены 219 нелегальных мигрантов. Патрульные суда службы спасения перехватили три лодки в море Альборан.

Видео: RT