ЦБ ограничил комиссии банков за повседневные покупки по QR-коду

Для социально значимых товаров и услуг Банк России решил ограничить комиссии льготным уровнем в 0,4% от суммы покупки. Эту комиссию продавец будет платить кредитной организации, которая обеспечивает расчеты, а та, в свою очередь, должна будет уплатить 0,2% банку, обслуживающему покупателя.

В льготную категорию с максимальным размером комиссии в 0,4% ЦБ отнес основной объем платежей - за потребительские товары и товары повседневного спроса, лекарства, медицинские и образовательные услуги, транспорт, связь, ЖКХ. Также низкие тарифы распространяются на благотворительные платежи, покупку страховок и переводы на счета брокеров и управляющих компаний инвестиционных фондов, ПИФов и НПФ.

Для оплаты прочих товаров и услуг, в том числе крупных покупок, комиссии ретейла в СБП ограничены уровнем 0,7%, а ставка межбанковского вознаграждения установлена на уровне 0,5%.

Комиссии по платежам в адрес государственных органов и организаций (штрафы, налоги, пени и так далее) обнулены.

Старт расчетов через СБП (по QR-коду) намечен на осень, тарифы вступают в силу 1 октября. Предполагается, что постепенно такие расчеты потеснят карточные платежи, которые проводятся через платежные системы: эквайринговые комиссии в зависимости от категории продукта или торгового сегмента составляют в среднем от 0,5 до 2%, а значит, внедрение СБП кратно снизит издержки ретейла на прием безналичных платежей. Возможность оплаты товаров и услуг через СБП позволит торговым предприятиям предложить новые программы лояльности для клиентов, считает первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

"Опубликованные тарифы соответствуют тем предложениям, которые банк формулировал для СПБ ранее, - говорит директор департамента эквайринга банка "Открытие" Александр Дынин. - Мы считаем их адекватными и привлекательными для торгово-сервисных предприятий".

ЦБ также снизил нижнюю границу тарифов для участников СБП до 5 копеек (за переводы до 125 рублей) вместо ранее установленных 50 копеек. "Данный шаг был предпринят в связи с востребованностью у граждан переводов небольших сумм, а также в целях повышения заинтересованности банков в продвижении СБП", - отмечает Банк России. Эти тарифы начнут действовать с 1 января 2020 года. До этого действует льготный период нулевых комиссий для банков-участников за операции в СБП.