Пилоты команды "Торо Россо" Даниил Квят и Александер Албон будут оштрафованы на Гран-при Бельгии, который пройдет с 30 августа по 1 сентября.

Гонщики будут наказаны за четвертое с начала сезона обновление двигателей болидов. Они начнут соревнования с конца стартовой решетки.

- Мы сосредоточились на повышении надежности и производительности в надежде достичь еще лучших результатов с обеими командами, - отметил руководитель автоспортивного отделения "Хонды" Тойохару Танабе. - Наш план таков - Квят и Албон получат новые моторы по стратегическим причинам с оглядкой на оставшуюся часть сезона.

Тем временем "Формула-1" опубликовала календарь на 2020 год. На радость поклонникам "королевских гонок" в следующем сезоне станет на один Гран-при больше - 22 вместо 21. Гран-при России в Сочи запланирован на 27 сентября.