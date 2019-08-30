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30.08.2019 12:46
Рубрика: Культура

Эд Ширан может написать главную тему к следующему фильму о Джеймсе Бонде

Текст: Мария Воронова
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Британский исполнитель Эд Ширан может стать автором главной музыкальной темы к 25-й картине о Джеймсе Бонде, которая получила название No Time to Die ("Не время умирать"). Менеджер певца прокомментировал изданию Music Week слухи о сотрудничестве музыканта и продюсера фильма Барбары Брокколи.

Фото: Chris Jackson/Pool Photo via AP
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"Мы познакомились с Барбарой Брокколи в Дублине в 2017 году, и тогда они были заинтересованы в сотрудничестве", - рассказал изданию менеджер Стюарт Кэмп. Впрочем, пока слухам о работе Ширана над музыкальной темой к фильму о Джеймсе Бонде нет официального подтверждения: после смены режиссера (изначально над картиной должен был работать Дэнни Бойл, уже сотрудничавший с Шираном в драме "Вчера"), по словам Кэмпа, никто не связывался с певцом. Однако менеджер заметил, что они по-прежнему рады сотрудничать, а Эд Ширан постоянно интересуется ходом переговоров.

Новым режиссером картины, мировая премьера которой запланирована на апрель 2020 года, стал американец Кэри Фукунага. Среди его работ - фильм "Джен Эйр", вышедший в 2011 году, и сценарий к нашумевшему фильму по роману Кинга "Оно".

Культура Музыка Поп-музыка Культура Кино и ТВ Мировое кино "Бондиана"
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