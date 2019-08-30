Эд Ширан может написать главную тему к следующему фильму о Джеймсе Бонде

Британский исполнитель Эд Ширан может стать автором главной музыкальной темы к 25-й картине о Джеймсе Бонде, которая получила название No Time to Die ("Не время умирать"). Менеджер певца прокомментировал изданию Music Week слухи о сотрудничестве музыканта и продюсера фильма Барбары Брокколи.

"Мы познакомились с Барбарой Брокколи в Дублине в 2017 году, и тогда они были заинтересованы в сотрудничестве", - рассказал изданию менеджер Стюарт Кэмп. Впрочем, пока слухам о работе Ширана над музыкальной темой к фильму о Джеймсе Бонде нет официального подтверждения: после смены режиссера (изначально над картиной должен был работать Дэнни Бойл, уже сотрудничавший с Шираном в драме "Вчера"), по словам Кэмпа, никто не связывался с певцом. Однако менеджер заметил, что они по-прежнему рады сотрудничать, а Эд Ширан постоянно интересуется ходом переговоров.

Новым режиссером картины, мировая премьера которой запланирована на апрель 2020 года, стал американец Кэри Фукунага. Среди его работ - фильм "Джен Эйр", вышедший в 2011 году, и сценарий к нашумевшему фильму по роману Кинга "Оно".