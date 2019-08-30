Бывший футболист сборной России Александр Самедов возобновит карьеру. Он будет играть за клуб четвертого дивизиона чемпионата России "Знамя" из Ногинска.

В конце июля Самедов объявил об уходе из большого спорта, несмотря на несколько вариантов от наших и зарубежных команд. Как долго Александр задержится в новом клубе - пока неизвестно.

К слову, за "Знамя" выступает еще один известный футболист - бывший партнер Самедова по "Спартаку" и сборной России Роман Павлюченко. Дебютировать за коллектив из Ногинска Александр может 7 сентября в матче с подольским "Витязем".

Добавим, что последней командой Самедова были самарские "Крылья Советов". Он также известен по выступлениям за "Спартак", ФК "Москва", "Динамо" и "Локомотив". В прошлом году Александр был в составе российской сборной, добравшейся на чемпионате мира до четвертьфинала.