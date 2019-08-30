Электронные торги по продаже отеля "Пекин" состоятся 2 сентября

2 сентября в Москве состоятся электронные торги по продаже отеля "Пекин" (собственник - компания "Галс-Девелопмент"). Открытый аукцион на повышение пройдет на электронной торговой площадке АО "Единая электронная торговая площадка". Начало аукциона - в 10:00.

Предметом аукциона является право заключения Договора купли-продажи обыкновенных именных акции ОАО "Гостинично-офисный комплекс "Пекин" в количестве 353 210 (триста пятьдесят три тысячи двести десять) штук, составляющих 100% общего количества акций. Основным активом ОАО "Гостинично-офисный комплекс "Пекин" является имущественный комплекс четырёхзвёздочного гостинично-офисного комплекса "Пекин" общей площадью около 26 000 кв. м. Исторически компания была создана для операционного управления ГОК "Пекин", не имеет финансового долга, а также связанных с ним обременений. Стартовая цена лота определена в размере 5 671 млн руб., "шаг" аукциона" установлен в 15 млн руб. Более подробная информация представлена на сайте электронной торговой площадки АО "Единая электронная торговая площадка".

В настоящее время в отеле "Пекин" ведутся работы по восстановлению башенной части фасада с декоративными элементами, статуями и пинаклями: ремонт бетонного основания балкона под шпилем и замена балясин ограждения, расчистка, покраска и укрепление четырех скульптур на фасаде - защитника, рабочего, колхозницы и учительницы, символизирующих величие советского народа, ремонтно-реставрационные работы декоративных панно с башенками, декоративного панно с гербом СССР и двумя пинаклями по уличному фасаду со стороны ул. 2-я Брестская и т.д.

"Компания "Галс-Девелопмент" бережно относится к памятникам культуры в проектном портфеле, выделяя инвестиции на их восстановление и надлежащее содержание. Мы прикладываем максимум усилий для сохранения внешнего облика отеля "Пекин" на Триумфальной площади - с выразительными скульптурами и барельефами в первозданном виде", - комментирует Виктор Адамов, президент "Галс-Девелопмент".

Отель "Пекин" расположен на Большой Садовой улице, в шаговой доступности от Кремля, Красной Площади, главных театров и музеев столицы. Здание построено в 1939-1958 годах по проекту архитектора Д. Н. Чечулина. К услугам гостей отель "Пекин" предлагает 151 комфортабельный номер. Современное оснащение номеров и премиальная инфраструктура отеля "Пекин" - это два ресторана, лобби-бар и конференц-залы - гармонично сочетаются с историческим прошлым комплекса. На территории отеля также расположены SPA-центр, салон красоты, кафе и магазины.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.hotelpeking.ru.

Материалы предоставлены ПАО "Галс-Девелопмент"