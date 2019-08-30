Электронные торги по продаже отеля "Пекин" состоятся 2 сентября

Новости

Минпросвещения сократит количество учебников 13:04
Педагоги и родители высказались за запрет мобильников в школах 12:58
Ученые исследовали корабль легендарной пропавшей экспедиции 12:57
На шахте в КЧР обрушилась горная порода 12:50
Эд Ширан может написать главную тему к следующему фильму о Джеймсе Бонде 12:46
Первый день форума "Город образования" собрал рекордное число посетителей 12:45
Угнавший машину с ребенком красноярец отправится в колонию 12:40
В Мурманске откроются летние Баренц-игры 12:39
Васильева: Учителей максимально освободят от бумажной нагрузки 12:37
Пловчиха из Пензы Ольга Ключникова установила мировой рекорд 12:29
Друг Александра Числова рассказал о тяжелой жизни актера 12:26
В Перми ребенка не приняли в школу из-за отсутствия регистрации 12:22
В Москве проходит первый аукцион по продаже указателей метро 12:20
В КЧР арестован подозреваемый в хищении газа на 30 миллиардов 12:16
Первый дагестанский самолет совершил полеты на МАКС-2019 12:16
В Оренбуржье впервые выкормят вручную жеребенка лошади Пржевальского 12:08
В Башкирии к поискам пропавшего из комнаты ребенка привлекли водолазов 12:00
Лукашенко и Путин обсудили по телефону повестку дня двусторонних отношений 11:53
В Москве начались осенние пробки 11:51
Белорусские полярники готовятся открывать летний сезон в Антарктиде 11:49
Путин поздравил Лукашенко с юбилеем 11:47
Умерла создательница мультфильма про муми-троллей Людмила Танасенко 11:45
В зоопарке Екатеринбурга вылупились павлинята 11:43
Военные России и Германии благоустроили братские могилы в Ленобласти 11:42
В Ингушетии пройдет экологическая акция "День реки Сунжа" 11:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
От чего можно отказаться в магазине с пользой для природы
От чего можно отказаться в магазине с пользой для природы
Законы сентября коснутся пенсий, земли и ОСАГО
Законы сентября коснутся пенсий, земли и ОСАГО
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
30.08.2019 11:51
Проект: Пресс-релизы

Электронные торги по продаже отеля "Пекин" состоятся 2 сентября

2 сентября в Москве состоятся электронные торги по продаже отеля "Пекин" (собственник - компания "Галс-Девелопмент"). Открытый аукцион на повышение пройдет на электронной торговой площадке АО "Единая электронная торговая площадка". Начало аукциона - в 10:00.
Фото: Материалы предоставлены ПАО "Галс-Девелопмент" Фото: Материалы предоставлены ПАО "Галс-Девелопмент"
Фото: Материалы предоставлены ПАО "Галс-Девелопмент"

Предметом аукциона является право заключения Договора купли-продажи обыкновенных именных акции ОАО "Гостинично-офисный комплекс "Пекин" в количестве 353 210 (триста пятьдесят три тысячи двести десять) штук, составляющих 100% общего количества акций. Основным активом ОАО "Гостинично-офисный комплекс "Пекин" является имущественный комплекс четырёхзвёздочного гостинично-офисного комплекса "Пекин" общей площадью около 26 000 кв. м. Исторически компания была создана для операционного управления ГОК "Пекин", не имеет финансового долга, а также связанных с ним обременений. Стартовая цена лота определена в размере 5 671 млн руб., "шаг" аукциона" установлен в 15 млн руб. Более подробная информация представлена на сайте электронной торговой площадки АО "Единая электронная торговая площадка".

В настоящее время в отеле "Пекин" ведутся работы по восстановлению башенной части фасада с декоративными элементами, статуями и пинаклями: ремонт бетонного основания балкона под шпилем и замена балясин ограждения, расчистка, покраска и укрепление четырех скульптур на фасаде - защитника, рабочего, колхозницы и учительницы, символизирующих величие советского народа, ремонтно-реставрационные работы декоративных панно с башенками, декоративного панно с гербом СССР и двумя пинаклями по уличному фасаду со стороны ул. 2-я Брестская и т.д.

"Компания "Галс-Девелопмент" бережно относится к памятникам культуры в проектном портфеле, выделяя инвестиции на их восстановление и надлежащее содержание. Мы прикладываем максимум усилий для сохранения внешнего облика отеля "Пекин" на Триумфальной площади - с выразительными скульптурами и барельефами в первозданном виде", - комментирует Виктор Адамов, президент "Галс-Девелопмент".

Отель "Пекин" расположен на Большой Садовой улице, в шаговой доступности от Кремля, Красной Площади, главных театров и музеев столицы. Здание построено в 1939-1958 годах по проекту архитектора Д. Н. Чечулина. К услугам гостей отель "Пекин" предлагает 151 комфортабельный номер. Современное оснащение номеров и премиальная инфраструктура отеля "Пекин" - это два ресторана, лобби-бар и конференц-залы - гармонично сочетаются с историческим прошлым комплекса. На территории отеля также расположены SPA-центр, салон красоты, кафе и магазины.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.hotelpeking.ru.

Материалы предоставлены ПАО "Галс-Девелопмент"

Компании Пресс-релизы компаний
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Летние каникулы для школьников предложили продлить до октября
Трамп отменил визит в Польшу из-за приближающегося урагана "Дориан"
В Кремле не стали комментировать тему обмена удерживаемыми лицами
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря