Еще в одном штате США ввели режим ЧС из-за урагана "Дориан"

Режим чрезвычайной ситуации введен в американском штате Джорджия в связи с приближением урагана "Дориан". Губернатор Брайан Кемп пообещал обеспечить бесперебойную поставку в регион продовольствия и нефтепродуктов.

"Я издал исполнительный указ о временной отмене федеральных правил, которые могут ограничить продолжительность нахождения водителей коммерческих автомобилей в пути", - подчеркнул Кемп. Он также временно упразднил ограничения на массу, высоту и длину транспортных средств, следующих по дорогам штата.

Днем ранее губернатор Рон Де Сантис ввел режим чрезвычайного положения в штате Флорида. Напомним, тропический шторм "Дориан" в Атлантическом океане усилился до урагана. Атмосферный вихрь достигнет побережья США к концу текущей недели. К этому времени он, вероятно, значительно усилится.