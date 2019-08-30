Китай открыл зону свободной торговли, ориентированную на Россию

"Новая зона свободной торговли будет способствовать развитию взаимодействия с Россией и привлечению новых иностранных инвестиций в провинцию Хэйлунцзян", - заявил на церемонии открытия глава хэйлунцзянского парткома Компартии Китая и руководитель собрания народных представителей провинции Хэйлунцзян Чжан Цинвэй.

Общая площадь ЗСТ составит 119,85 квадратных километра. Территориально она будет разбита на три кластера, самый большой (площадью 79,86 квадратных километра) будет расположен в Харбине, остальные - в пограничных городах Хэйхэ и Суйфэньхэ. Харбинская часть ЗСТ сосредоточится на сотрудничестве с Россией в сферах высоких технологий, производства новых материалов, биомедицины, финансов и туризма. В задачи кластера в Хэйхэ войдут развитие энергетического взаимодействия и производства экологически чистой продукции, а также развития пограничной инфраструктуры. Кластер в Суйфэньхэ будет в основном заниматься импортом леса и зерновых.

Одна из задач новой зоны - ускорить процесс обновления старых индустриальных баз на северо-востоке Китая. В соответствии с официальными документами, в течение ближайших трех-пяти лет в новой ЗСТ будет сформирован эффективный механизм обеспечения торговли товарами и услугами, привлечения инвестиций и индустриального сотрудничества. В частности, на территории ЗСТ будет существенно облегчен процесс регистрации иностранного бизнеса, будет разрешено присутствие компаний со 100-процентным иностранным капиталом в сфере коммерческого образования. Администрации ЗСТ будет позволено разрабатывать собственные поощрительные меры для привлечения иностранного капитала.

Предполагается также постепенное введение системы возврата или освобождения от налогов при торговле услугами. Будет оптимизирован процесс карантинного контроля при ввозе свежей пищевой и сельхозпродукции. Наконец, будет упрощен процесс и введены меры поддержки трансграничной электронной торговли.