Китайскую делегацию на ВЭФ возглавит вице-премьер Госсовета КНР

Вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа с 4 по 6 сентября будет находиться в российском Владивостоке для участия в пятом Восточном экономическом форуме - по приглашению вице-премьера, полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Об этом со ссылкой на официального представителя МИД КНР Гэн Шуана сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
В рамках форума Ху Чуньхуа вместе с Юрием Трутневым проведет встречу сопредседателей Межправительственной комиссии по сотрудничеству Северо-Восточного Китая, Дальнего Востока и Байкальского региона России.