Китайскую делегацию на ВЭФ возглавит вице-премьер Госсовета КНР

Вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа с 4 по 6 сентября будет находиться в российском Владивостоке для участия в пятом Восточном экономическом форуме - по приглашению вице-премьера, полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая