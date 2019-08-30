Летние каникулы для школьников предложили продлить до октября

Летние каникулы, на которые уходят школьники и студенты, можно продлить до октября. С таким предложением к социальному блоку правительства выступил депутат Госдумы Василий Власов.

Он мотивировал инициативу тем, что длинные каникулы позволят молодым людям подрабатывать или ездить на отдых в сентябре. Соответствующий эксперимент можно было бы провести на Дальнем Востоке, в Хабаровском и Приморском краях, сообщает РИА Новости.

- Я часто провожу встречи со школьниками и студентами по всей России. Звучат предложения, как со стороны учеников, так и со стороны преподавателей о необходимости продления летних каникул до октября, - цитирует депутата информагентство.

Он также отметил: у учеников сейчас очень высокая нагрузка. Практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и период отдыха длится всего два месяца. По мнению Власова, следует принимать во внимание и тот факт, что многие школьники и студенты предпочитают летом работать. В этом свете продление каникул позволит им набраться практического опыта и закрепить теоретические знания.

- Работодатели требуют от выпускников опыта работы. Продление летних каникул позволит частично решить эту проблему, - считает парламентарий. - Также данная мера будет способствовать развитию туризма в России - позволит гражданам с детьми выезжать на южные курорты страны в сентябре.

В министерстве просвещения инициативу пока не прокомментировали.