Личный помощник Трампа Мадлен Вестерхаут ушла в отставку

Мадлен Вестерхаут - личный помощник президента США Дональда Трампа - в четверг покинула свой пост. Предположительно причиной отставки стал тот факт, что она рассказала журналистам подробности из жизни главы государства.

Об этом сообщила газета Politico. Вестерхаут в последнее время пыталась расширить круг своих обязанностей в Белом доме, в том числе заняться организацией заграничных поездок президента. Ее действия вызвали недовольство некоторых американских чиновников, пишет ТАСС.

Последней каплей, по данным Politico, стала встреча Вестерхаут с журналистами в имении Трампа в Бедминстере, во время которой она сообщила некоторые подробности из жизни президента.