Mass Effect возвращается в Россию. Пока только в комиксах

Во времена, когда франшиза Mass Effect была мегапопулярной, а на мир еще не "обрушилась" Andromeda, детально проработанная вселенная оригинальной трилогии расширялась и дополнялась новыми сюжетами с помощью комиксов.

Издательство "Комильфо" анонсировало сборник комиксов Mass Effect на русском языке.

Под обложкой в твердом переплете собраны как основные лимитки - "Искупление", "Эволюция", "Вторжение" и "Родина", так и небольшие отдельные истории - "Налёт", "Расследование" и "Обвинение".

Комиксы проливают свет на события, которые происходили между основными частями серии, и еще больше раскрывают различных персонажей из команды Капитана Шепарда. Все работы создавались в тесном взаимодействии с ведущим сценаристом игр - Майком Уолтерсом.

Кроме того, в конце книги читателей ожидают дополнительные материалы и подробные комментарии от создателей.