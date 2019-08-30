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Mass Effect возвращается в Россию. Пока только в комиксах

Текст:   Богдан Бобров
30.08.2019,  
16:30
Фото: Bioware Фото: Bioware
Фото: Bioware

Во времена, когда франшиза Mass Effect была мегапопулярной, а на мир еще не "обрушилась" Andromeda, детально проработанная вселенная оригинальной трилогии расширялась и дополнялась новыми сюжетами с помощью комиксов.

Издательство "Комильфо" анонсировало сборник комиксов Mass Effect на русском языке.

Под обложкой в твердом переплете собраны как основные лимитки - "Искупление", "Эволюция", "Вторжение" и "Родина", так и небольшие отдельные истории - "Налёт", "Расследование" и "Обвинение".

Комиксы проливают свет на события, которые происходили между основными частями серии, и еще больше раскрывают различных персонажей из команды Капитана Шепарда. Все работы создавались в тесном взаимодействии с ведущим сценаристом игр - Майком Уолтерсом.

Кроме того, в конце книги читателей ожидают дополнительные материалы и подробные комментарии от создателей.

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