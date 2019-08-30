Медведев призвал ужесточить штрафы за несанкционированный сброс сточных вод

В пятницу глава правительства прилетел в Астрахань, чтобы провести совещание о развитии водохозяйственного комплекса реки Волга. Проблем с чистотой одной из главных водных артерий страны накопилось за долгие годы столько, что в рамках национального проекта "Экология" был выделен отдельный федеральный - "Оздоровление Волги". Его ключевая задача - сокращение объемов сбрасываемых в реку и ее притоки сточных вод. К 2024 году показатель должен снизиться в три раза - с прошлогодних 3,17 кубических километров до 1,05. "При этом мы должны сделать более жесткой систему контроля и штрафы за несанкционированный сброс сточных вод как от предприятий, так и от отдельных граждан", - подчеркнул Медведев.

Мероприятия федерального проекта планируется провести сразу в 16 регионах страны, в том числе предполагается ликвидировать и рекультивировать 43 объекта накопленного экологического вреда, восстановить не менее 26,9 тысяч гектаров водных объектов Нижней Волги, расчистить участки Нижней Волги протяженностью 319 километров. Кроме того, предстоит поднять со дна реки и утилизировать почти 100 затонувших в акватории Волги судов.

"Наша цель сделать так, чтобы изменения к лучшему каждый человек, который живет здесь, на Волге, мог увидеть своими глазами", - подчеркнул премьер. А проживает в бассейне реки почти треть населения страны.

- Задача этого проекта - свести к минимуму, по возможности - окончательно ликвидировать вред, который человек за десятилетия причинил самой большой в европейской части страны реке, - добавил Дмитрий Медведев.

Для реализации намеченных планов до 2024 года выделят 205 миллиардов рублей. В 2019 году в федеральном бюджете заложены на эти цели 17,6 миллиарда, основной объем - 15,6 миллиарда - сконцентрированы на сокращении сброса сточных вод.

Перед совещанием Дмитрий Медведев посетил южные очистные сооружения канализации "Астрводоканала", на которых очищают бытовые и близкие к ним по составу промышленные сточные воды, а затем сбрасывают их в Волгу. Объект введен в строй еще в 1968 году, несколько раз проходил модернизацию, но применяемые сейчас на нем технологии не позволяют очищать воду до нормативных показателей.

Необходима очередная модернизация, отмечают в администрации региона. В этом председателя правительства долго убеждать не пришлось. "Очевидно, что объект работает. Хорошо. Но объект старый, и это, конечно, уже не очень хорошо. Его нужно приводить в порядок", - заключил он. Только вот в федеральный проект очистные сооружения не попали, и временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин попросил это исправить.

Глава правительства предложил обсудить этот вопрос на совещании и там же сделал ряд замечаний властям регионов, задействованных в проекте по оздоровлению Волги. "Успех во многом зависит от вас, от вашей активности", - заявил он. Тут же им напомнили, что реализация национальных проектов входит в критерии оценки деятельности региональных властей.

Однако финансирование в рамках федерального проекта в этом году идет неравномерно. Документы на получение субсидий в министерство строительства и ЖКХ представили только 13 регионов. "Это все неправильно. Надо деньги выбирать. Иначе у нас никакая работа не пойдет", - сказал Медведев.

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин объяснил это устаревшей проектно-сметной документацией на отдельные объекты. Теперь ее надо приводить в соответствие с современными технологиями. Глава Минстроя Владимир Якушев подтвердил - основные замечания к проектам носят технический характер. Но чтобы не делать некачественную работу, по некоторым объектам, особенно крупным, принято решение о переносе средств на следующий год. "В этом году это можно допустить, но в следующем году нужно приложить максимум усилий, чтобы деньги были освоены", - считает Якушев.