МИД обвинил Грузию в обострении ситуации на границе с Южной Осетией

Грузинские власти целенаправленно нагнетали напряженность на границе с Южной Осетией в последние месяцы, говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства по поводу установки грузинского блокпоста на территории Южной Осетии.

"Все последние месяцы Тбилиси целенаправленно нагнетал напряженность на границе посредством провокационных акций и политико-пропагандистских кампаний, осуществляемых при поддержке западных стран. Это отнюдь не способствовало решению застарелой пограничной проблемы, а наоборот накаляло атмосферу в регионе, приведя в конечном итоге к нынешнему обострению", - говорится в сообщении.

На Смоленской площади также отметили, что действия Тбилиси сопряжены с многократным отказом Грузии начать переговоры с Южной Осетией по делимитации и демаркации границы между ними. Ввиду этого Цхинвал вынужден в одностороннем порядке выполнять работы по ее инженерному оснащению, а также созданию безопасных условий для жизни населения. "Это - суверенное право Южной Осетии, как и любого другого государства", - подчеркнули в российском МИД.

Ранее Цхинвал сообщил, что грузинские полицейские на южноосетинской территории и в районе села Цнелис установили свой блокпост. В ответ на это Южная Осетия провела рейд бронетехники и потребовала от Тбилиси убрать пост до пятницы, пообещав в противном случае предпринять законные меры по защите населения. После этого госдепартамент США призвал Кремль задействовать свои каналы, чтобы не допустить эскалации напряженности на границе между Южной Осетией и Грузией.