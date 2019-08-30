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30.08.2019 22:03
Рубрика: Экономика

Минкомсвязь уточнит, как муниципальные каналы перейдут на цифровое ТВ

Текст: Евгений Гайва

Выбирать муниципальный общедоступный телеканал должна Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию, образованная Роскомнадзором, предлагает Минкомсвязь. Ведомство подготовило проект документов, которые размещены на портале проектов нормативных актов.
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Документы описывают порядок выбора и трансляции муниципальных телеканалов в рамках перехода от аналогового к цифровому телевещанию.

Обязательный общедоступный муниципальный телеканал будет размещаться на 22-й кнопке, в его эфире должно быть не менее 75 процентов национальной продукции СМИ, при этом не менее 20 процентов от общего времени вещания должны составлять программы, освещающие вопросы местного значения. Такие правила установлены законом об организации вещания муниципального обязательного общедоступного канала. В каждом муниципальном образовании может быть выбран один такой телеканал.

Участвовать в процедуре выбора будут телеканалы, которые направят заявление. Они должны привести в заявлении данные о соответствии установленным требованиям, а также данные о территории распространения телеканала на основании договоров с операторами связи.

Фото: istock
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Кроме того, телеканалы должны будут предоставить семисуточную запись эфира, копию регистрационного журнала телеканала с указанием телепередач и программ, освещающих вопросы местного значения.

Оператор должен транслировать этот канал только в пределах муниципалитета. Если у оператора нет технической возможности транслировать телеканал только в пределах муниципалитета из-за необходимости реконструкции его сети связи, экономически обоснованные расходы на реконструкцию могут быть компенсированы по договору.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход стартовал в феврале, отключение аналогового вещания происходит поэтапно. Сейчас на цифровое вещание перешли 64 региона. Еще 21 регион перейдет на цифровое вещание 14 октября.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязи Переход на цифровое телевидение
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