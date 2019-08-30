Минпромторг рассмотрит возможность маркировки БАДов

Министерство промышленности и торговли РФ рассмотрит возможность введения маркировки на биологически активные добавки (БАД). С таким предложением ранее выступил Роспотребнадзор.

Сейчас группы товаров, перечисленные в письме Роспотребнадзора, действительно не включены в перечень подлежащих обязательной маркировке, приводит ТАСС ответ Минпромторга. Целесообразность их включения в такой перечень будет рассмотрен Минпромторгом совместно с заинтересованными ведомствами и представителями бизнес-сообщества.

До 2024 года маркировка, то есть присвоение товарам уникальных кодов, должна охватить все основные группы продукции, начиная от одежды и обуви и заканчивая продуктами питания. Таким образом, в нашей стране должна быть создана полноценная система гарантии их подлинности.

Роспотребнадзор считает важным распространить обязательную маркировку на биологически активные добавки, спортивное питание и питьевую воду. Кстати, на ситуацию с водой в июле этого года обращал внимание глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов. В докладе президенту Владимиру Путину он отмечал, что в отдельных регионах России до 80 процентов рынка бутилированной питьевой воды занимает поддельная продукция, а в среднем по стране этот показатель достигает 25-30 процентов.

По информации РБК, письмо с инициативой распространить маркировку на воду, БАДы и спортивное питание руководитель ведомства Анна Попова еще в июне направила в Минпромторг.