На Украине попросили переименовать модификацию советского Ан-124

Украинское государственное предприятие "Антонов" потребовало от конструкторского бюро "Ильюшин" убрать из названия разрабатываемой модификации советского самолета Ан-124 "Руслан" обозначение "Ан". Об этом сообщается на официальном сайте предприятия.

В компании объяснили свое требование тем, что она не будет принимать участия в разработке новой модификации самолета, которая будет называться Ан-124-100М. "Подбор и установка нового оборудования конструкторским бюро "Ильюшин" приведет к ключевым изменениям характеристик самолета по сравнению с базовой моделью. Поэтому нужно новое обозначение без "Ан", так как "Антонов" не принимает участия в разработке этого нового самолета и не будет нести ответственность за его безопасность", - говорится в заявлении предприятия.

Ан-124 "Руслан" - самый грузоподъемный самолет в мире. Первоначально он был разработан на Украине предприятием "Антонов". С 2003 года выпуск Ан-124 в России был прекращен. В июне 2018 года вице-премьер Юрий Борисов анонсировал модернизацию существующего парка самолетов Ан-124 "Руслан". Он также отметил, что нужно наладить производство по импортозамещению украинского двигателя Д-18Т. СМИ сообщали, что "Авиакомплекс им. Ильюшина" планирует модернизировать Ан-124 "Руслан" к 2022 году.