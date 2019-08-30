Найденный в Эфиопии череп предка человека меняет представление об эволюции

В Эфиопии найден исключительно хорошо сохранившийся череп мужской особи анамского австралопитека (Australopithecus anamensis), которому почти 3,8 миллиона лет. Эта находка дает новое представление о загадочной эволюции наших предков, пишет в журнале Nature команда Йоханнеса Хайле-Селассие из Кливлендского музея естественной истории (США).

Череп был обнаружен в местечке Миро-Дора в эфиопском регионе Афар. И теперь он считается самым ранним из известных видов группы австралопитеков - древнейшему виду, вероятно, проживавшему на Земле 4,2 млн лет назад. За этим видом последовал австралопитек афарский, который жил около трех миллионов лет назад: найденный в прошлом веке скелет Люси принадлежит к этому виду. Кстати, череп найден всего в 50 километрах от того места, где в 1974 году были обнаружены останки Люси, возраст которых составляет примерно 3,2 миллиона лет.

Для сравнения: самым ранним находкам современного человека Homo sapiens всего около 300 000 лет.

Команда, обнаружившая череп, назвала его MRD - это краткий номер находки MRD-VP-1/1. Череп, вероятно, принадлежит взрослому самцу австралопитека. Важную информацию о нем предоставили зубы. Да и сам череп MRD так прекрасно сохранился, что удалось сделать по нему реконструкцию облика взрослого австралопитека, характерные черты которого - выдающаяся челюсть и удивительно длинный узкий череп. Ранее находили лишь фрагменты анамского австралопитека - части верхней и нижней челюсти, осколки зубов, небольшие части черепа и костей.

Череп MRD ставит под сомнение предыдущие предположения об эволюции предков человека. До сих пор считалось, что A. afarensis - вид, к которому принадлежит Люси, - постепенно эволюционировал от A. anamensis. Однако проанализировав MRD, ученые приходят к выводу, что оба вида австралопитеков, анамский и афарский, вероятно, жили бок о бок в Восточной Африке в течение 100 000 лет как самостоятельные виды. И этот факт, по всей видимости, потребует переписать историю человеческого происхождения

"Это в корне меняет наше понимание эволюции человека во время плиоцена (от 5 млн до 2,5 млн лет назад)", - говорит профессор Хайле-Селассие.

Является ли компьютерная реконструкция лица правдой на сто процентов, никто не знает, пишет Spiegel. Тем не менее, работа показывает, что благодаря MRD пополнилась палеонтологическая летопись эволюции человека.