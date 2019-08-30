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Рубрика: В мире

НАСА подготовит космодром на мысе Канаверал к удару урагана "Дориан"

Вид урагана "Дориан" с Международной космической станции. Фото: NASA via AP Вид урагана "Дориан" с Международной космической станции. Фото: NASA via AP
Вид урагана "Дориан" с Международной космической станции. Фото: NASA via AP

Центр управления полетами имени Кеннеди начал подготовку объектов космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) к удару урагана "Дориан". Об этом в четверг сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Фото: AP Photo/Evan Vucci
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Ведомство выделило гусеничный транспортер, который будет находиться возле стартовой площадки 39B. В случае необходимости он должен будет переместить 122-метровую мобильную пусковую установку в ангар, пишет ТАСС.

По словам представителя НАСА Деррола Нейла, эти шаги носят "профилактический характер". Он отметил также, что если ураган "Дориан" не изменит траекторию своего движения, то в субботу Центр управления полетами придется временно закрыть.

По последним данным специалистов Национального центра по наблюдению за ураганами США, "Дориан" достигнет побережья Флориды к концу текущей недели или началу следующей. Прогнозируется, что к этому моменту он значительно усилится. Сейчас ураган движется в направлении Флориды со скоростью 5,8 м/с. Ранее губернатор этого штата ввел режим чрезвычайного положения.

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