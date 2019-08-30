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30.08.2019 10:45
Рубрика: В мире

НАТО спустя четверть века вновь борется с сербами в Боснии и Герцеговине

Текст: Александр Борисов (Сараево)

На территории современной Боснии и Герцеговины (БиГ) 30 августа 1995 года была начата первая крупномасштабная военная операция в истории НАТО - "Обдуманная сила", проводившаяся без одобрения Совета Безопасности ООН и продолжавшаяся здесь до середины сентября. В ходе нее авиацией альянса осуществлялись бомбардировки позиций местных сербов, которых Запад намеревался заставить согласиться с международным планом боснийского урегулирования. Тогда за две недели было совершено 3206 самолетовылетов и сброшено около тысячи авиабомб, применены 13 крылатых ракет морского базирования "Томагавк", а от последствий использования боеприпасов с обедненным ураном до сих пор умирают местные жители.

Фото: Пресс-служба председательствующего в Президиуме БиГ
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Сербский член президиума БиГ Милорад Додик обратил внимание на то, что ущерб, который натовцы нанесли сербскому народу, огромен. "При этом они не посчитали необходимым даже извиниться, - отметил он. - Я не из тех, кто им готов это простить, и не буду готов переступить через это". Политик также подчеркнул, что сегодня он подвергается давлению, чтобы Босния и Герцеговина пошла путем интеграции в НАТО, однако допустить этого, по его словам, категорически нельзя. "Не буду это поддерживать, - сообщил он. - Поскольку Сербия никогда не будет в НАТО. Я не могу и не позволю, чтобы на реке Дрина прошла граница НАТО, вновь разделив сербский народ".

"Для нас важно, чтобы эти трагические события и жертвы не были забыты, а семьи погибших и покалеченных могли получить всю необходимую информацию и поддержку, - озвучил свою позицию в интервью "Российской газете" Сташа Кошарац, депутат парламента Боснии и Герцеговины. - В 1995 году силы НАТО совершили акт военной агрессии в отношении Республики Сербской (РС). Впервые были использованы боеприпасы с обедненным ураном. Это стало первой такого рода операцией альянса. Рост числа раковых заболеваний и смертей на пораженных территориях фиксируется специалистами, в том числе и иностранными. Мы накапливаем материалы и заключения экспертов, готовясь их предоставить для обвинения НАТО в военных преступлениях от имени РС и семей пострадавших. Таким образом, мы не скрываем своего негативного отношения к НАТО и придерживаемся утвержденной Народной Скупщиной РС декларации о военном нейтралитете".

Между тем коллективный Запад по-прежнему прибегает к насилию в отношении сербского народа в Боснии и Герцеговине, настойчиво требуя от его лидеров преклониться перед НАТО и США. При этом в стране с октября 2018 году не могут сформировать новый Совет министров, во главе которого, в соответствии с национальной ротацией, должен был встать сербский кадр. Условием же для появления боснийского правительства, выдвинутым бошняками и хорватами и поддержанным США, стало ускорение интеграции данного балканского государства в НАТО посредством направления Ежегодной национальной программы (ЕНП) в Брюссель. Это позволило бы Западу активировать план действий по членству в НАТО для БиГ (5 декабря 2018 года страны НАТО одобрили активацию плана и призвали БиГ представить ЕНП). Государственный секретарь США Майк Помпео даже послал письмо в высший коллективный орган управления Боснии и Герцеговины, президиум, с призывом утвердить ЕНП. "Этот шаг не предопределит будущее членство в НАТО, но окажет положительное влияние на трансформацию и модернизацию вооруженных сил страны, - отметил американский политик. - Этот шаг также улучшит безопасность в БиГ и ускорит процесс реформ, что является условием для Боснии и Герцеговины на получение статуса кандидата в члены Европейского союза. Поэтому я приглашаю Вас продолжить усилия, предпринимавшиеся предыдущей боснийской властью, и в рамках этого утвердить Ежегодную национальную программу".

Фото: Александр Борисов
В Боснии и Герцеговине призвали сохранять традиции антифашизма

Сербы категорически отвергли такое развитие событий, ссылаясь на резолюцию Народной Скупщины Республики Сербской о военном нейтралитете и нежелание присоединяться к каким-либо военно-политическим блокам, что вызвало возмущение оппонентов, в том числе и в Вашингтоне. "Никто не имеет право останавливать вступление страны в НАТО своими односторонними действиями", - заявил член президиума от бошняцкого народа Шефик Джаферович.

Следует учитывать, что экспансия НАТО на Балканы продолжается. В прицеле Брюсселя в настоящее время находится, прежде всего, Босния и Герцеговина, где посредством подконтрольных Западу СМИ и НПО проводится массовая обработка населения, в рамках которой местным жителям пытаются объяснить миролюбивую сущность Североатлантического альянса. При этом на Западе уже открыто говорят о том, что главной проблемой для реализации их замыслов в БиГ является исключительно Милорад Додик, считающий, что в условиях нарастающей международной конфронтации крайне важно придерживаться военного нейтралитета, чтобы не стать марионеткой глобальных игроков, пытающихся вести войны чужими руками. Их не смущает и то, что аналогичной точки зрения придерживается и премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович, который акцентирует внимание на том факте, что натовцы осуществляли бомбардировки РС и Сербии, убивали сербских детей, разрушали Республику Сербскую. Кроме того, и Сербская православная церковь поддерживает национальных лидеров в этом вопросе. Так, в интервью "Российской газете" митрополит Дабробосанский Хризостом рассказал, что сербы никогда не смогут забыть не только боль, но и оскорбление, и унижение, которое пережили со стороны США, Великобритании, Нидерландов, а особенно Германии и Австрии, которые трижды в 20 веке проявляли агрессию по отношении к сербскому народу. "При этом следует иметь в виду, что сейчас здесь разворачивается большая борьба. Можно констатировать, что совершается истинное насилие над сербским народом, который принуждают преклониться перед НАТО и США, отказавшись при этом от России", - резюмировал священнослужитель.

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В результате острого межэтнического конфликта в 1992-1995 годах на территории Боснии и Герцеговины погибло более 100 тысяч человек, а число беженцев превысило 2,2 миллиона, что поставило его в один ряд с самыми масштабными гуманитарными катастрофами в Европе со времен Второй мировой войны.

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