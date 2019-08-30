НАТО спустя четверть века вновь борется с сербами в Боснии и Герцеговине

На территории современной Боснии и Герцеговины (БиГ) 30 августа 1995 года была начата первая крупномасштабная военная операция в истории НАТО - "Обдуманная сила", проводившаяся без одобрения Совета Безопасности ООН и продолжавшаяся здесь до середины сентября. В ходе нее авиацией альянса осуществлялись бомбардировки позиций местных сербов, которых Запад намеревался заставить согласиться с международным планом боснийского урегулирования. Тогда за две недели было совершено 3206 самолетовылетов и сброшено около тысячи авиабомб, применены 13 крылатых ракет морского базирования "Томагавк", а от последствий использования боеприпасов с обедненным ураном до сих пор умирают местные жители.

Сербский член президиума БиГ Милорад Додик обратил внимание на то, что ущерб, который натовцы нанесли сербскому народу, огромен. "При этом они не посчитали необходимым даже извиниться, - отметил он. - Я не из тех, кто им готов это простить, и не буду готов переступить через это". Политик также подчеркнул, что сегодня он подвергается давлению, чтобы Босния и Герцеговина пошла путем интеграции в НАТО, однако допустить этого, по его словам, категорически нельзя. "Не буду это поддерживать, - сообщил он. - Поскольку Сербия никогда не будет в НАТО. Я не могу и не позволю, чтобы на реке Дрина прошла граница НАТО, вновь разделив сербский народ".

"Для нас важно, чтобы эти трагические события и жертвы не были забыты, а семьи погибших и покалеченных могли получить всю необходимую информацию и поддержку, - озвучил свою позицию в интервью "Российской газете" Сташа Кошарац, депутат парламента Боснии и Герцеговины. - В 1995 году силы НАТО совершили акт военной агрессии в отношении Республики Сербской (РС). Впервые были использованы боеприпасы с обедненным ураном. Это стало первой такого рода операцией альянса. Рост числа раковых заболеваний и смертей на пораженных территориях фиксируется специалистами, в том числе и иностранными. Мы накапливаем материалы и заключения экспертов, готовясь их предоставить для обвинения НАТО в военных преступлениях от имени РС и семей пострадавших. Таким образом, мы не скрываем своего негативного отношения к НАТО и придерживаемся утвержденной Народной Скупщиной РС декларации о военном нейтралитете".

Между тем коллективный Запад по-прежнему прибегает к насилию в отношении сербского народа в Боснии и Герцеговине, настойчиво требуя от его лидеров преклониться перед НАТО и США. При этом в стране с октября 2018 году не могут сформировать новый Совет министров, во главе которого, в соответствии с национальной ротацией, должен был встать сербский кадр. Условием же для появления боснийского правительства, выдвинутым бошняками и хорватами и поддержанным США, стало ускорение интеграции данного балканского государства в НАТО посредством направления Ежегодной национальной программы (ЕНП) в Брюссель. Это позволило бы Западу активировать план действий по членству в НАТО для БиГ (5 декабря 2018 года страны НАТО одобрили активацию плана и призвали БиГ представить ЕНП). Государственный секретарь США Майк Помпео даже послал письмо в высший коллективный орган управления Боснии и Герцеговины, президиум, с призывом утвердить ЕНП. "Этот шаг не предопределит будущее членство в НАТО, но окажет положительное влияние на трансформацию и модернизацию вооруженных сил страны, - отметил американский политик. - Этот шаг также улучшит безопасность в БиГ и ускорит процесс реформ, что является условием для Боснии и Герцеговины на получение статуса кандидата в члены Европейского союза. Поэтому я приглашаю Вас продолжить усилия, предпринимавшиеся предыдущей боснийской властью, и в рамках этого утвердить Ежегодную национальную программу".

Сербы категорически отвергли такое развитие событий, ссылаясь на резолюцию Народной Скупщины Республики Сербской о военном нейтралитете и нежелание присоединяться к каким-либо военно-политическим блокам, что вызвало возмущение оппонентов, в том числе и в Вашингтоне. "Никто не имеет право останавливать вступление страны в НАТО своими односторонними действиями", - заявил член президиума от бошняцкого народа Шефик Джаферович.

Следует учитывать, что экспансия НАТО на Балканы продолжается. В прицеле Брюсселя в настоящее время находится, прежде всего, Босния и Герцеговина, где посредством подконтрольных Западу СМИ и НПО проводится массовая обработка населения, в рамках которой местным жителям пытаются объяснить миролюбивую сущность Североатлантического альянса. При этом на Западе уже открыто говорят о том, что главной проблемой для реализации их замыслов в БиГ является исключительно Милорад Додик, считающий, что в условиях нарастающей международной конфронтации крайне важно придерживаться военного нейтралитета, чтобы не стать марионеткой глобальных игроков, пытающихся вести войны чужими руками. Их не смущает и то, что аналогичной точки зрения придерживается и премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович, который акцентирует внимание на том факте, что натовцы осуществляли бомбардировки РС и Сербии, убивали сербских детей, разрушали Республику Сербскую. Кроме того, и Сербская православная церковь поддерживает национальных лидеров в этом вопросе. Так, в интервью "Российской газете" митрополит Дабробосанский Хризостом рассказал, что сербы никогда не смогут забыть не только боль, но и оскорбление, и унижение, которое пережили со стороны США, Великобритании, Нидерландов, а особенно Германии и Австрии, которые трижды в 20 веке проявляли агрессию по отношении к сербскому народу. "При этом следует иметь в виду, что сейчас здесь разворачивается большая борьба. Можно констатировать, что совершается истинное насилие над сербским народом, который принуждают преклониться перед НАТО и США, отказавшись при этом от России", - резюмировал священнослужитель.

В результате острого межэтнического конфликта в 1992-1995 годах на территории Боснии и Герцеговины погибло более 100 тысяч человек, а число беженцев превысило 2,2 миллиона, что поставило его в один ряд с самыми масштабными гуманитарными катастрофами в Европе со времен Второй мировой войны.