Новым директором РГАЛИ стала Ольга Шашкова

В Российском государственном архиве литературы и искусства сменился директор - теперь РГАЛИ возглавит Ольга Шашкова, сообщается на официальном сайте Федерального архивного агентства. Шашкову, которая сменит на посту директора Татьяну Горяеву, представил глава Росархива Андрей Артизов.

Ранее Ольга Шашкова работала в Центральном государственном архиве РСФСР, редакциях журналов "Народный депутат", "Российская Федерация", а также являлась заместителем декана факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ.

С 2001 года РГАЛИ возглавляла Татьяна Горяева, которая накануне объявила об уходе со своей должности. "Я навсегда останусь директором РГАЛИ. Таким же директором, как и Наталия Борисовна Волкова, которая возглавляла архив 36 лет", - отметила в своем послании в Facebook Татьяна Горяева. Также она добавила, что уверена в будущем РГАЛИ.

Справка "РГ"

Российский государственный архив литературы и искусства (основан в 1941 году) - крупнейшее хранилище России, в котором собраны материалы по истории отечественной литературы, музыки, театра и кино, а также архитектуры. Изначально он создавался как литературный архив, поэтому литературная часть коллекций РГАЛИ особо богата.