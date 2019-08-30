Нурмагомедов готов отправить Макгрегора в больницу

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что история с Конором Макгрегором не закончена. И любая встреча закончится дракой. В интервью ESPN россиянин назвал условия для встречи с ирландцем на ринге.

"Этому парню нужно сначала вернуться в UFC и выиграть подряд 9 или 10 боев. Тогда можно будет назначать поединок, - сказал Нурмагомедов. - Многие, кто прочитают эти слова, подумают: да ладно, стоит поставить на кон пару миллионов долларов, и я соглашусь биться сразу. Нет. Пусть сначала он вернется и покажет, кто он есть, потом уже состоится бой".

"Я хочу драться с реальными бойцами: Порте, Фергюсоном, может даже с Сен-Пьером, а не с каким-то лузером", - добавил россиянин.

Также Нурмагомедов заметил, что война с Макгрегором не окончена. "Если мы встретимся, то будет драка, и не важно, чем она закончится. Не боюсь сесть в тюрьму. После нашей встречи Конор и его команда отправятся в больницу, а мы - в полицейский участок", - резюмировал Нурмагомедов.