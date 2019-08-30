Официально: названа дата презентации новых продуктов Apple

Последние несколько недель интернет буквально разрывало от утечек относительно того, что и когда покажет компания Apple на традиционной осенней презентации. Дата представления новых iPhone - 10 сентября, была "спрятана" в тестовой версии мобильной операционной системы iOS 13. Теперь эта информация официально подтвердилась - журналисты начали получать приглашения.

Apple event invites are out.



September 10th at Steve Jobs Theater. pic.twitter.com/MemU9ajbPH — Neil Cybart (@neilcybart) 29 августа 2019 г.

Мероприятие начнется в 20:00 по московскому времени и пройдет в Театре Стива Джобса в Купертино, Калифорния.

На цифровой открытке яблочный логотип разделен на 5 разноцветных слоев, которые, возможно, символизируют новые продукты компании, а слоган гласит: "By innovation only", что можно перевести как "Только благодаря инновациям".

Ожидается, что будут представлены три новых смартфона, продолжающих актуальные линейки iPhone, а одна из моделей может получить поддержку стилуса Apple Pencil. Также, вероятно, будут показаны новые версии iPad Pro и MacBook Pro.