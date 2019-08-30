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Официально: названа дата презентации новых продуктов Apple

Текст:   Богдан Бобров
30.08.2019,  
11:29
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Последние несколько недель интернет буквально разрывало от утечек относительно того, что и когда покажет компания Apple на традиционной осенней презентации. Дата представления новых iPhone - 10 сентября, была "спрятана" в тестовой версии мобильной операционной системы iOS 13. Теперь эта информация официально подтвердилась - журналисты начали получать приглашения.

Мероприятие начнется в 20:00 по московскому времени и пройдет в Театре Стива Джобса в Купертино, Калифорния.

На цифровой открытке яблочный логотип разделен на 5 разноцветных слоев, которые, возможно, символизируют новые продукты компании, а слоган гласит: "By innovation only", что можно перевести как "Только благодаря инновациям".

Ожидается, что будут представлены три новых смартфона, продолжающих актуальные линейки iPhone, а одна из моделей может получить поддержку стилуса Apple Pencil. Также, вероятно, будут показаны новые версии iPad Pro и MacBook Pro.

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