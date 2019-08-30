Пакистан сообщил об успешных испытаниях баллистической ракеты

Пакистан провел испытания баллистической ракеты "Газнави". Пуск состоялся в ночь с 28 на 29 августа, сообщил представитель пакистанских вооруженных сил генерал-майор Асиф Гафур.
По его словам, "Газнави" можно оснастить различными типами боеголовок. Ракета способна поражать цели на расстоянии до 290 км, пишет ТАСС. Президент Пакистана и премьер-министр выразили благодарность военным за успешно проведенные испытания.
Ранее, 28 августа стало известно, что закрыты три воздушных коридора для всех международных рейсов в небе над городом Карачи с 28 по 31 августа. Чуть позже СМИ сообщили, что это связано с планируемыми ракетными испытаниями, которые пройдут на полигоне Сонмиани вблизи Карачи.
Pakistan successfully carried out night training launch of surface to surface ballistic missile Ghaznavi, capable of delivering multiple types of warheads upto 290 KMs. CJCSC & Services Chiefs congrat team. President & PM conveyed appreciation to team & congrats to the nation. pic.twitter.com/hmoUKRPWev— DG ISPR (@OfficialDGISPR) 29 августа 2019 г.