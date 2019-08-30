Пакистан сообщил об успешных испытаниях баллистической ракеты

Пакистан провел испытания баллистической ракеты "Газнави". Пуск состоялся в ночь с 28 на 29 августа, сообщил представитель пакистанских вооруженных сил генерал-майор Асиф Гафур.

По его словам, "Газнави" можно оснастить различными типами боеголовок. Ракета способна поражать цели на расстоянии до 290 км, пишет ТАСС. Президент Пакистана и премьер-министр выразили благодарность военным за успешно проведенные испытания.

Ранее, 28 августа стало известно, что закрыты три воздушных коридора для всех международных рейсов в небе над городом Карачи с 28 по 31 августа. Чуть позже СМИ сообщили, что это связано с планируемыми ракетными испытаниями, которые пройдут на полигоне Сонмиани вблизи Карачи.