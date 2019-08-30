Павел Деревянко и Паспарту открыли новый сезон на СТС

В яхт-клубе "Императорский" состоялась презентация нового сезона СТС. Понадобилась усиленная охрана - "звездопад" был такой, что мало не покажется. Актеры и ведущие -цвет телеканала: Федор Бондарчук, Елена Летучая, Павел Деревянко, Михаил Шац, Сергей Светлаков, Александр Незлобин, Олеся Судзиловская, Елена Ксенофонтова, Григорий Сиятвинда, Лиза Арзамасова, Анна Старшенбаум, Валерия Федорович, Максим Лагашкин, Александр Рогов, Семен Трескунов, Сергей Епишев и многие другие.

Однако, когда началась презентация, генеральный продюсер медиахоллдинга Вячеслав Муругов никак не мог дождаться ведущего, поэтому ему все пришлось делать самому - представлять звезд, показывать ролики, говорить о новинках. Справился он очень хорошо и продемонстрировал знание вопроса. Так, присутствующие узнали, что в новом сериале "Филатов", где Федор Бондарчук играет гинеколога, не будет Юлии Высоцкой. Скажем прямо, это был довольно неожиданный дуэт. А теперь партнершей Бондарчука по фильму станет Олеся Судзиловская. Смотрятся они хорошо вместе, но интонация у проекта будет другая.

Больше всего заинтриговало то, что студия "Метрафильмс", которая успешно запустила совместно с СТС мультсериал "Три кота", будет работать с холдингом и дальше - входит в его состав. А это значит, что еще какой-то необычный мультфильм не за горами. Сериал "Братья" от Ильи Куликова представили скромно, хотя можно себе представить, что это будет за проект: несколько проектов на питчинге в Минкульте поднимали эту вечную со времен Каина и Авеля тему.

Сериал "Дылды", где Павел Деревянко играет тренера женской волейбольной сборной, весьма многообещающий. Ролик привел в восторг всех присутствующих на презентации, Деревянко выглядел именинником.

Два проекта от победителей сценарного конкурса "Питч Лаб", организованного холдингом, доведены "до кондиции". Промоматериалы также заинтриговали. "Гости из прошлого" - сериал чем-то напоминающий современный вариант "Ивана Васильевича...", меняющего профессию. По сюжету ученый, которого играет Юрий Стоянов, соорудил портал во времени. Теперь жители 1990-х спокойно проходят в наше время и наоборот и не перестают удивляться изменениям. Второй проект - новая версия "Собачьего сердца", где в человека превращается не одно животное, а сразу несколько. Сериал получил название "Нечеловеческий фактор". Лукерья Ильяшенко в роли кошки запомнилась сразу.

Этой осенью в эфире СТС стартуют долгожданные продолжения хитов канала "Кухня. Война за отель", "Ивановы-Ивановы", "СеняФедя" и "Воронины". Также на канале появятся новые выпуски шоу "Дело было вечером" с ведущим Михаилом Шацем, "Шоу выходного дня" с Антоном Лирником и Романом Юнусовым, "Шоу Уральских пельменей", а еще комедийный проект "Русские не смеются", продюсерами которого стали Сергей Светлаков и Александр Незлобин. Слот дневных программ пополнит новое шоу "Рогов в городе" (обещают, что стилист переоденет всю страну) и шестой сезон кулинарного шоу "ПроСТО кухня" (соответственно, страна будет еще и накормлена).

Канал гордится и новым сериалом "Родительский комитет". В нем рассказывается история об отпетом хулигане (Александр Ильин-младший), который вырос и привел сына учиться в родную школу, где о нем самом сохранились вовсе не радужные воспоминания.

В конце презентации наконец-то появился и предполагаемый ведущий. Все поняли, что их разыграли, потому что им оказался почетный гость - исполнитель роли Паспарту в легендарном шоу "Форт Боярд" Андре Буше, который ранее побывал в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Этим летом вместе с ведущим Сергеем Шнуровым он помогал российским звездам бороться за сокровища форта. Опасные испытания прошли 50 участников, среди них были и пришедшие на презентацию Эвелина Блёданс, Митя Фомин, Анна Цуканова-Котт и другие звезды. Паспарту постарался сказать несколько слов на русском языке - аудитории это понравилось, и она отблагодарила гостя бурными овациями. Был на презентации и еще один участник шоу "Форт Боярд", которое называют на канале "самой долгожданной премьерой осени". Речь о старце Фура. Но он не спустился к гостям. Наоборот, к нему можно было попасть, пройдя лишь через ряд испытаний. Обозреватель "РГ" оказалась в одной команде с Эвелиной Бледанс, и, должна сказать, звезда хорошо натренирована на преодоление трудностей. Нужно будет посмотреть на нее на экране в новом сезоне.

Кстати

О премьерах нового сезона СТС из первых уст узнали не только гости презентации, но и пользователи социальной сети "ВКонтакте". Ведущими онлайн-трансляции, собравшей два миллиона просмотров, стала актриса сериалов "Кухня. Война за отель" и "Филатов" Алина Алексеева и специальный корреспондент программы "Кино в деталях" Иван Распопов.