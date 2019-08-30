Появились спутниковые снимки последствий взрыва на космодроме в Иране

Вначале на них запечатлен установленный на стартовый стол носитель, затем виден черный дым и что-то напоминающее обломки.

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, пожар или взрыв ракеты "Сафир" со спутником "Нахид-1" был, но, похоже, это произошло именно при подготовке к запуску, а не во время него.

Министерство связи и информационных технологий Ирана сообщило, что спутник остался цел.

В США считают, что взрыв произошел при заправке ракеты.

Интересно, что на том же космодроме с другой стартовой площадки готовится запуск ракеты-носителя более внушительных размеров - "Симурга", но, насколько известно, вторая стартовая площадка не пострадала.

"Сафир" является дальнейшим развитием боевых баллистических ракет, его стартовый вес составляет 26 тонн. Именно этот носитель в феврале 2009 года вывел в космос первый иранский спутник. Всего до этого инцидента было осуществлено 7 запусков, 4 из которых были удачными.

Существует также более крупный 87-тонный "Симург". Из трех его попыток прорваться в космос пока лишь одну можно считать относительно удачной.