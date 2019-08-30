Ракета взорвалась на пусковой площадке в Иране

Иран осуществил неудачную попытку запуска ракеты. Взрыв произошел на космодроме, расположенном в провинции Семнан.

Ракета со спутником "Нахид-1" не смогла оторваться от земли и взорвалась на стартовой площадке. Инцидент произошел по техническим причинам, передает Reuters. Ученые работают над устранением проблемы.

Иран уже пытался запустить свой спутник в январе и феврале, но тоже неудачно. Власти страны не исключают, что за провальными попытками ИРИ в последнее время запустить в космос два отечественных спутника земли могут стоять диверсии со стороны США.

В Исламской Республике утверждают, что ракетно-космическая программа страны не нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, так как носит мирный и оборонительный характер.