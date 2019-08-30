Полянский: Озадачены не приглашением на годовщину Второй мировой войны

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский выразил удивление тем, что власти Польши не пригласили Москву на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

"Не то что мы хотим, чтобы нас приглашали везде, но мы были весьма озадачены этим", - передает РИА Новости сделанное им на пресс-конференции заявление.

По мнению дипломата, без потерявшей в войне миллионы жизней России подобное мероприятие будет неполным.

"Мы, действительно, хотели и хотим поделиться со всеми своими чувствами в связи с этим трагическим днем, хотим сказать, как отчетливо мы помним те события и как сильно мы желаем не допустить повторения такого в будущем", - подчеркнул Полянский.

Напомним, что ранее власти Польши пригласили на мероприятия своих нынешних союзников по НАТО, ЕС, в том числе Германию, а также страны Восточного партнерства, но главы США, Германии, ЕС уже заявили о том, что не смогут участвовать во встречах.