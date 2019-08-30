"Предстоит много сделать": президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает 65-летие

Александр Лукашенко родился в небольшом поселке Копысь, расположенном в Оршанском районе Витебской области. Вспомним основные факты из его жизни, в частности, самый интересный, на взгляд автора этих строк, период - первую половину 1990-х годов, когда не побоявшийся идти наперекор чиновникам Лукашенко стал первым президентом Беларуси. Он пять раз переизбирался на этот пост при подавляющем числе голосов в свою поддержку при голосовании.

Послевоенное детство, а будущий белорусский лидер воспитывался один, матерью-дояркой, (отец рано ушел из семьи и вскоре умер), наложило отпечаток на его характер. "Хлеб да каша, еда наша", - говорили о том трудном временем во многих советских семьях.

Работа с детских лет в огороде, любовь к земле, (аграрии и крестьяне - этот основа его электората), скромный семейный достаток, все это сыграло свою роль в формировании характера будущего президента.

"В них (воспоминаниях президента - прим. ред.) очень многое цепляет - дом, мама, которая очень тяжело работала. И вот такие условия, которых, к счастью, нам сегодняшним уж совсем не понять - земляной пол, абсолютно простая обстановка. А когда человек пережил разное, пропустив это через себя, то это накладывает очень глубокий отпечаток. И это есть ответственность, боль", - однажды сказала пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт.

Он абсолютно неприхотлив в быту, предпочитает простую пищу, любит общаться с простыми людьми, постоянно ездит по белорусским городам и селам, при этом иногда активно ставя на вид нерадивым чиновникам. Может собрать овощи в теплице не для ТВ и показухи, или покопаться в земле на своем огороде. Проехаться на тракторе или, например, пригласить покосить траву своего французского гостя - знаменитого Жерара Депардье, а после отведать с ним вкуснейшей белорусской картошки. "Я уже на каких только тракторах, автомобилях, грузовиках ни ездил. Даже на ГАЗ-51 и тракторе МТЗ-50", - признался однажды Лукашенко.

Ему, безусловно, много дали непростое детство, институт, служба в танковой роте, и, наконец, возвращение к истокам, когда он стал директором совхоза "Городец" Шкловского района Могилевской области. Здесь с января 1988 года одним из первых в стране начал внедрять в совхозе арендный подряд. Эта работа стала серьезным практическим подспорьем для будущего лидера страны, не понаслышке знавшего о проблемах своей страны.

В Беларуси, как отмечают эксперты, с 1990 года началось время политического безвластия и разброда, когда стало ясно, что Ельцин в обход Горбачева готовит проект нового Союзного договора, а сама "советская империя" близится к своему закату, которую только ускорили "путчисты" из ГКЧП. Распад Советского Союза, который президент России Владимир Путин назвал "крупнейшей геополитической катастрофой XX века", ударил осколками по всем постсоветским республикам. "Они (молодое поколение) не помнят того Союза, той мощи. Тем более как начали "костылять" этот Союз. Это сейчас поворот какой-то наметился, что Советский Союз был благо. Тогда было по-другому", - сказал Александр Лукашенко во время "Большого разговора" 1 марта 2019 года.

Жители Беларуси, не имевшей нефти, газа и запасов золота, тогда, в начале 1990-х, испытали настоящий шок в повседневной жизни, были полностью обескуражены, как и большинство граждан некогда необъятной Страны Советов. И не внешнее вторжение, которым пугали сызмальства, казалось более реальным. А внутренний, социальный взрыв, который в одночасье может унести республику в пропасть, заполонили сознание людей. В Беларуси, глядя на пустые полки магазинов и ужасаясь от галопирующей инфляции, теперь все чаще вспоминали стародавнюю поговорку: "Когда Россия чихает, у ее соседей начинается воспаление легких". Александр Лукашенко позже признается, что запасов хлеба в Минске в то время хватало на день-два и ситуация была близка к катастрофической. Председатель совхоза стал депутатом Верховного Совета, неудобным для многих коллег и чиновников. Позже в Верховном совете Беларуси была сформирована фракция "Коммунисты за демократию", одним из лидеров которой стал Лукашенко. Затем он возглавил комиссию по борьбе с коррупцией.

Еще в начале своей карьеры, когда молодому, пусть и двужильному, политику-правдорубу, каким бы харизматичным он не был, непременно требуется чья-либо поддержка (моральная, материально-техническая, назовем ее как угодно), Лукашенко принципиально не стал связываться с сильными мира сего, кланами, олигархами, уже тем более криминальными структурами. "Добрые дяди", безусловно, видели в нем перспективного политика и запросто могли положить глаза на него. Но Лукашенко с ходу отмел какую-либо помощь со стороны, на выборах в депутаты, взяв в себе помощники трех товарищей, а позже, уже во время выборов главы государства, пригласив к себе на работу в избирательный штаб, не политтехнологов, а обычных знакомых, ставших исполнителями его начинаний и предложений.

К слову, к несомненной заслуге правительства, возглавляемого в 1991-1993 годах Вячеславом Кебичем, который опирался не только на бюрократический аппарат, но и на производственников (в России их презрительно называли "красными директорами"), можно отнести то, что они не допустили в республике грабительской приватизации. Не отдали решать вопросы наполнения бюджета за счет продажи крупных сырьевых компаний и предприятий "западным советникам", среди которых на постсоветском пространстве, едва выходящем из шокового состояния, оказалось немало сотрудников западных спецслужб, ранее приложивших руки к реализации доктрины директора ЦРУ Аллена Даллеса по развалу Советского Союза.

Выиграв выборы президента в 1994 году у премьера Кебича, Лукашенко постепенно и стал для белорусов тем самым Батькой, за которым, как говорится, как за каменной стеной. Продолжит защиту Беларуси от расхищения. Лукашенко выполнил главное - первым делом он стал реально бороться с преступностью, коррупцией. Не прогнулся перед Советом Европы и не отменил смертную казнь, несмотря на гнев некоторых радетелей демократии. В прошлом году в республике казнили банду черных риэлтеров, которые отнимали квартиры у одиноких людей и стариков и убивали их.

В Беларуси еще в конце 1990-х годов были ликвидированы около 30 преступных группировок во главе с их лидерами. За подделку продуктов и особенно, вино-водочной продукции, здесь можно получить немалый тюремный срок. В Минске вы не встретите мозолящей глаз рекламы, а при вопросе на то, используются ли реагенты при очистке трасс, дорог и тротуаров, местные собеседники смотрели на автора этих строк с широко открытыми глазами. Говорят, что опыт строительства местных автострад обратили настоящие профессионалы в этом деле. И теперь уже немцы, которые когда-то передавали республике технологии строительства дорог, приезжают, восхищенно глядя на белорусские автострады.

Белорусский президент, человек эмоциональный, открытый, прямой, что не может не раздражать его оппонентов как внутри республики, так и за ее пределами. Может так рубануть правду-матку, что лицо у проштрафившегося чиновник будет пунцового цвета. Вместе с тем, отмечали источники, он не любит рубить с плеча в кадровых вопросах. Терпит. Терпимость - вообще одно из главных качеств белорусов. Одного нерадивого и достаточно выкопоставленного чиновника, несмотря на "сигналы" о его проколах со стороны его окружения, Лукашенко терпел, давая тому шанс. И снял только после третьего, грубого проступка. В кадровой политике предпочитает проверять человека, давая ему шанс. Может передвинуть чиновника на кадровую ступень ниже и посмотреть на его реакцию. Сломается, обидится или начнет работать с новой силой? И затем даст ему новую возможность для карьерного роста, если тот сдюжит.

Ему действительно, как сказал недавно, сам Лукашенко, предстоит многое сделать. И особенно, в плане углубления интеграции в рамках Союзного государства. Вместе пойти на реальные практические шаги для укрепления дружбы с самым братским народом. С Россией, дружбой с президентом которой он так гордится.