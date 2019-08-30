Путин посетит Монголию

На следующей неделе президент России по приглашению монгольского лидера Халтмагийна Баттулги отправится в Улан-Батор с официальным визитом.

Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы советских и монгольских войск в боях на Халхин-Голе.

Президенты видятся в этом году уже второй раз: до этого общались в Бишкеке на саммите ШОС. Владимир Путин прилетает в Улан-Батор из Иркутской области, где продолжаются восстановительные работы в пострадавших областях, рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Монгольская сторона оказала региону гуманитарную помощь.

Лидеры обсудят состояние и перспективы развития двустороннего взаимодействия, а также ряд региональных проблем. Россия занимает второе место во внешней торговле Монголии после Китая. В прошлом году товарооборот вырос на 21 процент. Будет обсуждаться взаимодействие в тройке Россия-Китай-Монголия, перспективы координации действий в рамках ШОС - Улан-Батор рассматривает возможность присоединения к формату и Москва смотрит на это положительно.

Будет подписан солидный пакет межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов, включая новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Монголией. Также главы государств выступят с заявлениями для СМИ.

Кроме того, Путин побеседует с председателем Великого Государственного Хурала Монголии Гомбожавын Занданшатаром и премьер-министром Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом. Также вместе с монгольским президентом возложит венки к памятнику Жукову и выступит на большом торжественном приеме по случаю 80-летия победы на Халкин Голе.

Монгольский лидер станет гостем Восточного экономического форума, выступит на пленарном заседании. "И наш президент, и Баттулга разделяют увлечение дзюдо, они вместе побывали на целом ряде международных турниров, и в эти дни, а именно 5 сентября, Путин пригласит монгольского руководителя на турнир во Владивостоке по дзюдо", - анонсировал Ушаков.