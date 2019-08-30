Путин поздравил Лукашенко с юбилеем

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму белорусскому коллеге Александру Лукашенко по случаю 65-летия. Ее текст опубликован на сайте Кремля.

"Четверть века вы стоите во главе Беларуси, неустанно работая над укреплением международного авторитета страны и решением стоящих перед ней социально-экономических задач", - отметил российский лидер.

Путин подчеркнул большой личный вклад Лукашенко в развитие дружественных, союзнических отношений между Россией и Белоруссией. Президент РФ уверен, что реализация достигнутых в Санкт-Петербурге договоренностей будет способствовать укреплению Союзного государства, наращиванию продуктивного российско-белорусского взаимодействия - как на двусторонней основе, так и в рамках евразийских интеграционных процессов.

Российский лидер подтвердил готовность к продолжению товарищеского диалога и конструктивной совместной работы на благо братских народов двух государств.

Путин пожелал Лукашенко крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.