Путин пригласит Зеленского на 75-летие Победы

На данный момент 17 лидеров официально подтвердили свое участие в памятных мероприятиях в честь 75-летнего юбилея Победы 9 мая 2020 года в Москве. Об этом сообщил журналистам Юрий Ушаков, помощник президента РФ Владимира Путина.

"Ожидается действительно крупное международное событие", - анонсировал Ушаков.

В числе стран, лидеры которых приедут в Москву на торжества, - Индия, Куба, Франция, Чехия, Венесуэла, Беларусь, Армения, Молдавия, Сербия и многие государства СНГ. К настоящему времени поступило 17 официальных ответов, уточнил Ушаков.

На вопрос журналистов, входит ли в число этих 17 лидеров глава США Дональд Трамп, помощник президента РФ сказал: "Нет, американцы пока не ответили". В то же время приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому, по его словам, "будет направляться".

Путин на следующей неделе во время визита в Монголию может получить официальный ответ и от главы этого государства Халтмаагийна Баттулги.