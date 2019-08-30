Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.

Документ предполагает исключение нормы, согласно которой депутаты не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы без согласия парламента. При этом депутаты не будут нести юридическую ответственность за результаты голосования или высказывания в парламенте.

Решение об отмене депутатской неприкосновенности поддержали 363 парламентария. В случае принятия закона его нормы вступят в силу на Украине с первого января 2020 года, передает РИА Новости.

"Неприкосновенность депутатов парламента и других чиновников разъедает изнутри, разрешает расширять рамки и нарушать закон, за это все равно надо будет отвечать", - отмечал ранее бывший премьер Украины Владимир Гройсман.