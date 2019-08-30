Аэропорт Шереметьево перенес дату открытия третьей ВПП

Открытие третьей взлетно-посадочной полосы (ВВП-3) в аэропорту Шереметьево с 1 сентября откладывается на неизвестный срок, следует из сообщения пресс-службы аэропорта.

"Официальное открытие третьей взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) в Международном аэропорту Шереметьево перенесено на более поздний срок", - говорится в сообщении, поступившем в редакцию "РГ".

О причинах переноса сроков открытия не сообщается.

Сейчас завершаются работы по оформлению необходимой документации и проводятся тренировки персонала, который будет задействован в обеспечении полетов с новой взлетно-посадочной полосы, говорится в сообщении.

При этом, как отмечают в пресс-службе аэропорта, строительные работы на ВПП-3 полностью завершены. Получено заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, а Росавиация выдала разрешение на ввод комплекса ВПП-3 в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что ВПП-3 аэропорта Шереметьево планируется запустить в эксплуатацию 1 сентября 2019 года.

Как предполагается, третья взлетно-посадочная полоса увеличит пропускную способность аэродрома с 55 до 90 взлетно-посадочных операций в час.